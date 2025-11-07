CCTV+: CMG, 3개의 전문 FAST 채널 개설...전 세계 2억 시청자 공략

베이징 2025년 11월 7일 /PRNewswire/ -- 차이나 미디어 그룹(China Media Group, CMG)의 국제 방송 부문인 차이나 글로벌 텔레비전 네트워크(China Global Television Network, CGTN)가 목요일, 광고 기반 무료 스트리밍 TV(FAST TV) 플랫폼에서 3개의 전문 채널을 공식 출범하고 전 세계 시청자들에게 다양한 프로그램을 제공하기 시작했다.

이번에 새롭게 선보인 'CGTN 글로벌 비즈(CGNT Global Biz)', '차이나 트래블(China Travel)', '디스커버링 차이나(Discovering China)' 채널은 전 세계 15개 주요 FAST 플랫폼에서 24시간 방송되며, 약 2억 명의 글로벌 시청자에게 도달하게 된다. 이는 CMG 국제 커뮤니케이션 전략 확장의 일환으로 새로운 비즈니스 형식을 모색하는 중요한 단계로 평가된다.

이들 채널은 같은 날 중국 산시성 시안에서 개막한 '글로벌 사우스 미디어 파트너 메커니즘 회의(Global South Media Partners Mechanism Inauguration Meeting)' 및 '제13회 글로벌 비디오 미디어 포럼(Global Video Media Forum, VMF)' 행사에서 공식적으로 공개됐다.

세 개의 신규 채널은 해외 시청자들의 다양한 수요에 부응하는 특화된 콘텐츠를 제공하는 데 중점을 두고 있다.

이 중 'CGTN 글로벌 비즈 채널'은 24시간 금융 정보 서비스 플랫폼으로 자리매김하는 것을 목표로 하며, 실시간 금융 뉴스, 시장 분석, 심층 인터뷰를 통해 전 세계 시청자들이 중국의 최신 경제 정책과 시장 동향을 이해할 수 있도록 돕는다.

'차이나 트래블 채널'은 중국의 관광 및 라이프스타일 트렌드를 집중 조명함으로써, 오늘날 중국의 역동적인 문화적 매력을 세계에 소개하는 창구 역할을 하게 된다.

'디스커버링 차이나' 채널은 중국식 현대화의 성과를 조명하고, 다양한 문명 간의 교류와 상호 학습을 강조하는 다큐멘터리를 선보인다. 이를 통해 중국의 발전 여정과 더불어 국가의 문화적 매력을 전방위적으로 소개할 예정이다.

CGTN에 따르면, 이 세 채널은 매일 6시간 분량의 오리지널 프로그램을 방송할 예정이며, 매일 순환 편성된다. 해당 콘텐츠는 CGTN이 보유한 고품질 제작 자원을 통해 공급된다.

CGTN은 2023년부터 FAST 플랫폼 관련 사업을 적극적으로 추진해 왔으며, 이미 자사의 CGTN 영어 채널과 다큐멘터리 채널을 주요 글로벌 FAST 플랫폼에 진출시킨 바 있다.

최근 몇 년간 전 세계 TV 시장에서 빠르게 성장하고 있는 FAST TV는 특화된 콘텐츠, 명확한 브랜드 정체성, 접근성 높은 프로그램 구성, 광고를 통한 운영 지원을 특징으로 한다.

