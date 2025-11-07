CCTV+: CMG Luncurkan Tiga Kanal Khusus pada FAST, Jangkau 200 Juta Pemirsa Global

Tiga kanal tersebut—CGTN Global Biz, China Travel, dan Discovering China—akan tayang selama 24 jam di 15 platform FAST internasional, menjangkau hampir 200 juta pemirsa di seluruh dunia. Peluncuran ini menjadi langkah penting bagi CMG dalam mengembangkan format bisnis baru dan memperluas strategi komunikasi global.

Kanal-kanal ini diluncurkan di ajang Global South Media Partners Mechanism Inauguration Meeting dan 13th Global Video Media Forum (VMF) yang berlangsung di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok Barat Laut.

Ketiga kanal terbaru ini menyajikan konten khusus untuk pemirsa luar negeri.

CGTN Global Biz menjadi platform informasi keuangan yang tersedia 24/7, menampilkan berita keuangan terbaru, analisis pasar, dan wawancara mendalam. Lewat berbagai program, CGTN Global Biz membantu pemirsa internasional yang ingin memahami kebijakan ekonomi terbaru Tiongkok dan tren pasar global.

China Travel menyoroti tren pariwisata dan gaya hidup di Tiongkok sebagai jendela bagi dunia untuk mengenal beragam budaya dan destinasi menarik di Tiongkok.

Discovering China menayangkan pilihan dokumenter yang menampilkan modernisasi Tiongkok, serta mengangkat pertukaran budaya dan pembelajaran antarperadaban. Lewat program-programnya, Discovering China menyajikan gambaran luas tentang perjalanan pembangunan dan pesona budaya Tiongkok.

CGTN menyatakan bahwa ketiga kanal ini akan menayangkan enam jam program orisinal setiap hari yang ditayangkan secara berkala dalam satu hari. Konten-konten program tersebut diproduksi CGTN dengan mutu tinggi.

Sejak 2023, CGTN telah menjangkau platform FAST, serta menghadirkan CGTN English Channel dan Documentary Channel di berbagai platform terkemuka di dunia milik FAST.

Sebagai format bisnis baru yang berkembang pesat di pasar televisi global, FAST TV menawarkan konten khusus, brand yang mudah dikenali, program yang mudah diakses, serta dukungan operasional melalui iklan.

SOURCE CCTV+