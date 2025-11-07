CCTV+: компания CMG запускает 3 специализированных канала на платформах FAST, которые охватят 200 миллионов зрителей по всему миру

ПЕКИН, 7 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания China Global Television Network (CGTN), международное подразделение China Media Group (CMG), в четверг официально запустила три специализированных канала на бесплатных платформах потокового телевидения с поддержкой рекламы (FAST), которые предложат зрителям по всему миру разнообразные программы.

Запускаемые каналы — CGTN Global Biz, China Travel и Discovering China — будут транслироваться в режиме 24/7 на 15 основных международных платформах FAST и охватят почти 200 миллионов зрителей по всему миру. Это знаменует важный шаг в исследовании компанией CMG новых форматов бизнеса для расширения ее стратегии международных коммуникаций.

Каналы были запущены на учредительном собрании организации Global South Media Partners Mechanism (Механизм партнерства СМИ Глобального Юга) и 13-м Глобальном форуме телевизионных СМИ (VMF), который открылся в четверг в древнем городе Сиань, в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Эти три новых канала будут сосредоточены на демонстрации специализированного контента, соответствующего запросам зарубежной аудитории.

Канал CGTN Global Biz нацелен на создание круглосуточной платформы финансовой информационной службы. Транслируя в режиме реального времени финансовые новости, данные анализа рынков и углубленные интервью, он поможет зрителям по всему миру глубже понимать последние экономические политики и рыночные тенденции Китая.

Канал China Travel стремится освещать тенденции в сфере туризма и стиля жизни в Китае, служа окном, через которое мир сможет лучше понять яркие культурные предложения современного Китая.

Канал Discovering China будет демонстрировать подборку документальных фильмов, которые отражают достижения модернизации Китая и освещают обмен и взаимное обучение между разными цивилизациями, давая панорамное представление пути развития Китая наряду с культурным очарованием страны.

По данным CGTN три канала будут транслировать шесть часов оригинальных программ каждый день, которые будут транслироваться в суточном цикле, а контент будет поступать из источников, производящих высококачественные материалы.

Компания CGTN с 2023 года работает над развитием СМИ на платформах FAST и уже продвигает каналы CGTN English Channel и Documentary Channel на ведущих мировых платформах FAST.

Как развивающийся и быстрорастущий в последние годы формат бизнеса на мировом телевизионном рынке, FAST TV предлагает специализированный контент, узнаваемый фирменный стиль, доступные программы и операционную поддержку за счет рекламы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2815584/image_5016366_26015404.jpg