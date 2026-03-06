CEO da HONOR assume o centro das atenções no MWC 2026, enquanto o Robot Phone é elogiado por sua inovação e integração de inteligência

James Li apresenta a Inteligência Humana Aumentada (AHI) como o caminho a seguir, detalhando como a IA pode potencializar o potencial humano

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 4 de março, James Li, CEO da empresa global de ecossistemas de dispositivos de IA, HONOR, fez um discurso principal e visionário no palco principal do Mobile World Congress (MWC) 2026, destacando como a IA pode potencializar o potencial humano.

James Li, CEO da HONOR, fez um discurso principal e visionário no palco principal do MWC. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd) Prêmio GLOMO concedido à HONOR no MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

"Acreditamos que a essência da IA deve permanecer focada no ser humano", declarou James Li, enquanto a HONOR assume o palco principal do MWC pela primeira vez. "Nosso objetivo é dar à inteligência QI e QE, o poder de resolver e a alma para compreender. Isso nos ajudará a lidar com um mundo em rápida transformação, para que possamos viver cada momento com alegria, amor e sabedoria."

A HONOR teve um desempenho excepcional no evento deste ano, ancorado por uma visão ousada para o futuro — Inteligência Humana Aumentada (AHI) — e coroado por um verdadeiro destaque: o HONOR Robot Phone.

A HONOR foi premiada como "Melhor Inovação em Dispositivos Disruptivos" pela implementação e comercialização da tecnologia de baterias de carbono de silício, pela Global Mobile (GLOMO) no MWC 2026.

Essa inovação permite que o HONOR Magic V6 alcance um conteúdo de silício inédito no setor de 25%, oferecendo maior densidade de energia em um design dobrável ultrafino. No MWC 2026, a HONOR também demonstrou a inovação em baterias de última geração com a novíssima bateria de lâmina de carbono de silício HONOR, com 32% de conteúdo de silício e 985 Wh/L. Isso sinaliza um salto adicional na tecnologia de baterias ultrafinas e de energia ultra-alta.

Além disso, diversos institutos globais concederam a uma série de produtos HONOR, incluindo HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 e HONOR MagicBook Pro 14 como "Best in Show" para o MWC 2026, enquanto mídia e analistas elogiaram sua inovação focada no ser humano e sua integração de robótica, IA e tecnologias de comunicação móvel.

O Robot Phone da HONOR é a demonstração da visão de inteligência humana aumentada da HONOR, que coloca a humanidade no centro da revolução da IA defendendo tecnologias que buscam aprimorar, e não substituir, o potencial e a criatividade humanas.

Para que essa visão se torne realidade, três formas de inteligência devem trabalhar juntas: inteligência pessoal: o agente de IA que vive nos dispositivos pessoais dos usuários; inteligência universal: o cérebro coletivo da humanidade, que traz o conhecimento do mundo aos usuários; e inteligência de ponta: como robôs e veículos elétricos, atuando como os novos "olhos" e "mãos" dos usuários no mundo físico.

Como um dispositivo de IA incorporado que pode sentir e interagir com o mundo, o HONOR Robot Phone demonstra como essas três inteligências podem se integrar perfeitamente e capacitar qualquer pessoa a se tornar um cineasta profissional: unindo IA e imagem, desbloqueando um mundo totalmente novo de autoexpressão."Ele torna a criação não apenas fácil, mas também muito mais emocionante", afirma James Li.

No palco, James Li também fez um convite aberto para colaboração em todo o setor, com o objetivo de criar um ecossistema de dispositivos de IA. "Aspiramos ser uma empresa legal, nos unindo as mentes mais brilhantes. Juntos, por um futuro promissor da IA!" , afirmou ele.

Desde o Robot Phone até as últimas inovações em smartphones dobráveis, tablets e PCs, a mídia global e os participantes do MWC são bem-vindos para visitar o estande da HONOR no Hall 3 para vivenciar o futuro dos dispositivos inteligentes em primeira mão.

Sobre a HONOR

Para mais informações, acesse a HONOR on-line em www.honor.com

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926794/James_Li_CEO_HONOR_delivered_keynote_address_main_stage_MWC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926795/GLOMO_award_presented_HONOR_MWC.jpg

FONTE Honor Device Co., Ltd