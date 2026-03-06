Generálny riaditeľ HONOR v centre pozornosti na MWC 2026 - robotický telefón ocenený za inovácie a integráciu inteligencie
Mar 06, 2026, 11:13 ET
James Li predstavuje rozšírenú ľudskú inteligenciu (AHI) ako cestu vpred a načrtáva, ako môže AI rozšíriť ľudský potenciál
BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – 4. marca predniesol James Li, generálny riaditeľ globálnej spoločnosti HONOR, ktorá sa venuje ekosystému zariadení s AI, na hlavnom pódiu veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2026 hlavný prejav s výhľadom do budúcnosti, v ktorom načrtol, ako môže AI rozšíriť ľudský potenciál.
„Veríme, že podstata AI musí zostať zameraná na človeka," povedal James Li, keď sa HONOR po prvýkrát dostal do centra pozornosti na MWC. „Naším cieľom je dať inteligencii IQ aj EQ, silu riešiť a dušu chápať. Pomôže nám to orientovať sa v rýchlo sa meniacom svete, aby sme mohli prežiť každý okamih s radosťou, láskou a múdrosťou."
HONOR na tohtoročnom podujatí podal vynikajúci výkon, ktorý vychádzal z odvážnej vízie budúcnosti – rozšírenej ľudskej inteligencie (AHI) – a bol korunovaný skutočným zlatým klincom: robotickým telefónom HONOR.
Spoločnosť HONOR získala na veľtrhu MWC 2026 ocenenie „Najlepšia prevratná inovácia v oblasti zariadení" od spoločnosti Global Mobile (GLOMO) za implementáciu a komercializáciu technológie kremíkových uhlíkových batérií.
Vďaka tejto inovácii môže HONOR Magic V6 dosiahnuť 25 % obsah kremíka, čo je špičková hodnota v odvetví, a podporuje tak vyššiu energetickú hustotu v ultratenkom skladacom dizajne. Na veľtrhu MWC 2026 spoločnosť HONOR okrem toho predviedla inováciu batérií novej generácie s úplne novou batériou HONOR Silicon-carbon Blade Battery s 32 % obsahom kremíka a kapacitou viac ako 900 Wh/l. Novinka signalizuje ďalší skok v technológii ultratenkých batérií s ultra vysokou energiou.
Okrem toho množstvo globálnych inštitútov ocenilo sériu produktov HONOR, vrátane robotického telefónu HONOR, modelov HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 a HONOR MagicBook Pro 14, cenou „Najlepší na výstave" na MWC 2026. Médiá a analytici zase ocenili inovácie zamerané na človeka a integráciu robotiky, AI a mobilných komunikačných technológií.
Robotický telefón HONOR je najlepšou ukážkou vízie spoločnosti HONOR pre AHI, ktorá kladie ľudstvo do centra revolúcie AI a presadzuje technológie, ktoré sa snažia ľudský potenciál a kreativitu rozšíriť, nie nahradiť.
Aby sa táto vízia stala skutočnosťou, musia spolupracovať tri formy inteligencie: osobná inteligencia: agent AI, ktorý sa nachádza v osobných zariadeniach používateľov, univerzálna inteligencia: kolektívny mozog ľudstva, ktorý prináša používateľom svetové poznatky; a okrajová inteligencia: ako sú roboty a elektrické vozidlá, ktoré fungujú ako nové „oči" a „ruky" používateľov vo fyzickom svete.
Ako stelesnené zariadenie s AI, ktoré dokáže vnímať svet a interagovať s ním, je robotický telefón HONOR príkladom toho, ako sa tieto tri zložky inteligencie môžu plynulo integrovať a umožniť komukoľvek stať sa profesionálnym filmárom: Spojte AI a zobrazovanie, a odomknite úplne nový svet sebavyjadrenia. „Vďaka tomu je tvorba nielen bez námahy, ale zároveň je oveľa vzrušujúcejšia," hovorí James Li.
Na pódiu James Li tiež vydal otvorenú pozvánku na spoluprácu v rámci celého odvetvia s cieľom vytvoriť ekosystém zariadení s AI. „Chceme sa stať skvelou spoločnosťou, ktorá spolupracuje s tými najšpičkovejšími mozgami. Spoločne, pre skvelú budúcnosť AI!" povedal.
Od robotického telefónu až po najnovšie inovácie v oblasti skladacích zariadení, tabletov a počítačov HONOR pozýva globálne médiá a účastníkov MWC navštíviť jeho stánok v hale 3 a na vlastné oči zažiť budúcnosť inteligentných zariadení.
