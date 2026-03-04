A HONOR apela à colaboração aberta sob uma nova visão do ecossistema de IA, enquanto novas oportunidades surgem para os dispositivos de IA

Para criar uma interface verdadeiramente unificada, a empresa está entusiasmada em executar sua estratégia de ecossistema de dispositivos de IA aberta por meio da plataforma HONOR AI Connect

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de março, a empresa global de ecossistema de dispositivos de IA HONOR apresentou seu plano para o ecossistema de IA durante o painel de discussão de abertura da ConnectAI no Mobile World Congress (MWC) 2026. A HONOR revelou sua estratégia para implementar um ecossistema de dispositivos aberto por meio da Plataforma HONOR AI Connect, que deve integrar mais de 20.000 serviços de IA até o final de 2026.

Fang Fei, presidente de produtos da HONOR, expressou sua opinião sobre a convergência entre IA, dispositivos e conectividade. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

A estratégia marca a transformação acelerada da HONOR de fabricante de smartphones para empresa líder global em ecossistemas de dispositivos com inteligência artificial. A principal força motriz é a Plataforma HONOR AI Connect, que foi totalmente atualizada e disponibiliza os principais recursos de IA da HONOR a todos os parceiros do ecossistema. Essa mudança vai além da simples conectividade em direção a inteligência profundamente compartilhada, com o objetivo de criar um Avatar Pessoal para os usuários dentro de um amplo ecossistema de dispositivos multimarcas.

Durante o painel de discussão, Fang Fei, presidente de produtos da HONOR, foi acompanhado por Philippe Lucas, vice-presidente executivo de parcerias, conteúdo e dispositivos da Orange Innovation, para uma conversa perspicaz sobre a convergência de IA, dispositivos e conectividade. Com o tema "quebrando barreiras", a HONOR destacou seu compromisso em trabalhar em parceria com empresas como a Orange para expandir para novas categorias de hardware, incluindo educação, casa inteligente, produtos de áudio, animais de estimação e brinquedos.

Para ilustrar essa visão, Fang Fei traçou um paralelo com a história da evolução, explicando que o setor está à beira de uma "Explosão Cambriana" em dispositivos de IA. Ela observou que, assim como a explosão cambriana original, há milhões de anos, levou a um surto repentino de inúmeras novas formas de vida, o mundo está prestes a testemunhar uma diversificação rápida e massiva semelhante de novos dispositivos inteligentes. Essa evolução fará com que a IA assuma novas formas, desde a "IA incorporada" — como o HONOR Robot Phone — até companheiros de IA especializados que a HONOR está explorando com seus parceiros.

"Na HONOR, acreditamos que os 'jardins murados' devem ser coisa do passado", afirmou Fang Fei, presidente de Produtos da HONOR. "Nossa visão é simples. Queremos combinar nossa abordagem centrada no ser humano com a tecnologia para maximizar o potencial de cada pessoa. Para isso, estamos criando companheiros de IA que tornam os usuários mais criativos e mais conectados."

Uma transformação mais profunda está ocorrendo por meio da evolução de nossas tecnologias distribuídas subjacentes. No passado, a interação humano-computador estava confinada a uma única tela. Hoje, graças às tecnologias distribuídas, superamos as fronteiras físicas do hardware.

Essa mudança se manifesta em duas tendências principais: a "desvinculação" do hardware inteligente, que vê os dispositivos evoluírem para periféricos especializados para cenários específicos, e a "ubiquitização" dos pontos de entrada da IA, criando novos paradigmas de interação adaptados aos contextos do mundo real.

Para criar uma experiência verdadeiramente unificada diante desse desafio, a HONOR está executando sua estratégia de ecossistema aberto de dispositivos de IA por meio da plataforma HONOR AI Connect. Nesse novo mundo, a "interface" é um agente de IA — um gêmeo digital pessoal que opera em todos os dispositivos do usuário. Graças à plataforma aberta, esse gêmeo digital compreende a intenção do usuário em seu telefone e leva essa compreensão para seu carro conectado, casa inteligente ou robô de serviço, permitindo uma continuidade inteligente e perfeita.

Essa nova geração de dispositivos rompe com os formatos tradicionais. Isso ilustra o conceito de Inteligência Humana Aumentada (AHI) da HONOR, transformando os dispositivos de ferramentas passivas em parceiros proativos. Um exemplo emblemático é o HONOR Robot Phone, um dispositivo inovador que combina a inovação dos smartphones com a robótica. Ele funciona como um cinegrafista pessoal, rastreando e gravando vídeos automaticamente, liberando os usuários para serem participantes ativos de suas próprias memórias.

Durante seu evento oficial de lançamento, em 1.° de março, a HONOR apresentou seu mais recente smartphone dobrável nativo em IA, o ultrafino HONOR Magic V6, juntamente com sua nova geração de PCs, tablets e outros dispositivos inovadores. Desde o Robot Phone até as últimas inovações em smartphones dobráveis, tablets e PCs, a mídia global e os participantes da MWC são bem-vindos ao estande da HONOR no Hall 3 para experimentar em primeira mão o futuro dos dispositivos inteligentes.

Para obter mais informações, acesse o site www.honor.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924722/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg

FONTE Honor Device Co., Ltd