A HONOR apela à colaboração aberta sob uma nova visão do ecossistema de IA, enquanto novas oportunidades surgem para os dispositivos de IA

Notícias fornecidas por

Honor Device Co., Ltd

04 mar, 2026, 19:20 GMT

Para criar uma interface verdadeiramente unificada, a empresa está entusiasmada em executar sua estratégia de ecossistema de dispositivos de IA aberta por meio da plataforma HONOR AI Connect

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de março, a empresa global de ecossistema de dispositivos de IA HONOR apresentou seu plano para o ecossistema de IA durante o painel de discussão de abertura da ConnectAI no Mobile World Congress (MWC) 2026. A HONOR revelou sua estratégia para implementar um ecossistema de dispositivos aberto por meio da Plataforma HONOR AI Connect, que deve integrar mais de 20.000 serviços de IA até o final de 2026.

Continue Reading
Fang Fei, presidente de produtos da HONOR, expressou sua opinião sobre a convergência entre IA, dispositivos e conectividade. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)
Fang Fei, presidente de produtos da HONOR, expressou sua opinião sobre a convergência entre IA, dispositivos e conectividade. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

A estratégia marca a transformação acelerada da HONOR de fabricante de smartphones para empresa líder global em ecossistemas de dispositivos com inteligência artificial. A principal força motriz é a Plataforma HONOR AI Connect, que foi totalmente atualizada e disponibiliza os principais recursos de IA da HONOR a todos os parceiros do ecossistema. Essa mudança vai além da simples conectividade em direção a inteligência profundamente compartilhada, com o objetivo de criar um Avatar Pessoal para os usuários dentro de um amplo ecossistema de dispositivos multimarcas.

Durante o painel de discussão, Fang Fei, presidente de produtos da HONOR, foi acompanhado por Philippe Lucas, vice-presidente executivo de parcerias, conteúdo e dispositivos da Orange Innovation, para uma conversa perspicaz sobre a convergência de IA, dispositivos e conectividade. Com o tema "quebrando barreiras", a HONOR destacou seu compromisso em trabalhar em parceria com empresas como a Orange para expandir para novas categorias de hardware, incluindo educação, casa inteligente, produtos de áudio, animais de estimação e brinquedos.

Para ilustrar essa visão, Fang Fei traçou um paralelo com a história da evolução, explicando que o setor está à beira de uma "Explosão Cambriana" em dispositivos de IA. Ela observou que, assim como a explosão cambriana original, há milhões de anos, levou a um surto repentino de inúmeras novas formas de vida, o mundo está prestes a testemunhar uma diversificação rápida e massiva semelhante de novos dispositivos inteligentes. Essa evolução fará com que a IA assuma novas formas, desde a "IA incorporada" — como o HONOR Robot Phone — até companheiros de IA especializados que a HONOR está explorando com seus parceiros.

"Na HONOR, acreditamos que os 'jardins murados' devem ser coisa do passado", afirmou Fang Fei, presidente de Produtos da HONOR. "Nossa visão é simples. Queremos combinar nossa abordagem centrada no ser humano com a tecnologia para maximizar o potencial de cada pessoa. Para isso, estamos criando companheiros de IA que tornam os usuários mais criativos e mais conectados."

Uma transformação mais profunda está ocorrendo por meio da evolução de nossas tecnologias distribuídas subjacentes. No passado, a interação humano-computador estava confinada a uma única tela. Hoje, graças às tecnologias distribuídas, superamos as fronteiras físicas do hardware.

Essa mudança se manifesta em duas tendências principais: a "desvinculação" do hardware inteligente, que vê os dispositivos evoluírem para periféricos especializados para cenários específicos, e a "ubiquitização" dos pontos de entrada da IA, criando novos paradigmas de interação adaptados aos contextos do mundo real.

Para criar uma experiência verdadeiramente unificada diante desse desafio, a HONOR está executando sua estratégia de ecossistema aberto de dispositivos de IA por meio da plataforma HONOR AI Connect. Nesse novo mundo, a "interface" é um agente de IA — um gêmeo digital pessoal que opera em todos os dispositivos do usuário. Graças à plataforma aberta, esse gêmeo digital compreende a intenção do usuário em seu telefone e leva essa compreensão para seu carro conectado, casa inteligente ou robô de serviço, permitindo uma continuidade inteligente e perfeita.

Essa nova geração de dispositivos rompe com os formatos tradicionais. Isso ilustra o conceito de Inteligência Humana Aumentada (AHI) da HONOR, transformando os dispositivos de ferramentas passivas em parceiros proativos. Um exemplo emblemático é o HONOR Robot Phone, um dispositivo inovador que combina a inovação dos smartphones com a robótica. Ele funciona como um cinegrafista pessoal, rastreando e gravando vídeos automaticamente, liberando os usuários para serem participantes ativos de suas próprias memórias.

Durante seu evento oficial de lançamento, em 1.° de março, a HONOR apresentou seu mais recente smartphone dobrável nativo em IA, o ultrafino HONOR Magic V6, juntamente com sua nova geração de PCs, tablets e outros dispositivos inovadores. Desde o Robot Phone até as últimas inovações em smartphones dobráveis, tablets e PCs, a mídia global e os participantes da MWC são bem-vindos ao estande da HONOR no Hall 3 para experimentar em primeira mão o futuro dos dispositivos inteligentes.

Para obter mais informações, acesse o site www.honor.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924722/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg 

FONTE Honor Device Co., Ltd

Da mesma fonte

HONOR lança a série HONOR Magic8, carro-chefe da IA, na China

HONOR lança a série HONOR Magic8, carro-chefe da IA, na China

A HONOR, empresa global de ecossistema de dispositivos de IA, anunciou hoje o lançamento da série HONOR Magic8 na China. Posicionada como o primeiro...
HONOR lança a série HONOR 400 com a câmera líder em IA

HONOR lança a série HONOR 400 com a câmera líder em IA

A HONOR, marca global de tecnologia, anunciou hoje o lançamento da nova série HONOR 400 nos mercados europeus, oferecendo uma experiência fotográfica ...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics