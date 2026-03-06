Le PDG de HONOR occupe le devant de la scène au MWC 2026, tandis que le téléphone robot est salué pour son innovation et l'intégration de l'intelligence.

James Li présente l'intelligence humaine augmentée (IHA) comme la voie à suivre, en expliquant comment l'IA peut améliorer le potentiel humain.

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 4 mars, James Li, PDG de la société mondiale HONOR, spécialisée dans l'écosystème des dispositifs d'IA, a prononcé un discours d'orientation sur la scène principale du Mobile World Congress (MWC) 2026, décrivant la manière dont l'IA peut améliorer le potentiel humain.

« Nous pensons que l'essence de l'IA doit privilégier l'humain », a déclaré James Li, alors que HONOR occupe pour la première fois le devant de la scène au MWC. « Notre objectif est de donner à l'intelligence, à la fois le QI et le QE, le pouvoir de résoudre des problèmes et l'âme de comprendre. Nous pourrons ainsi mieux naviguer dans un monde en évolution rapide, afin de vivre chaque instant avec joie, amour et sagesse. »

HONOR a réalisé une performance exceptionnelle lors de l'événement de cette année, grâce une vision audacieuse de l'avenir - l'intelligence humaine augmentée (IHA) - et avec un véritable tour de force : le téléphone robot HONOR.

HONOR a reçu le prix de la « Meilleure innovation de dispositif perturbateur » pour la création et la commercialisation de la technologie des batteries au carbone de silicium, décerné par Global Mobile (GLOMO) lors du MWC 2026.

Cette innovation permet au HONOR Magic V6 de bénéficier d'une teneur en silicium de 25 %, inédite dans le secteur et censée améliorer la densité énergétique tout en conservant un format pliable ultra-mince. Au MWC 2026, HONOR a également fait la démonstration de l'innovation en matière de batterie de nouvelle génération avec la toute nouvelle batterie à lames au carbone de silicium HONOR, qui possède une teneur en silicium de 32 % et une capacité de 985 Wh/L. Cette batterie marque un nouveau bond en avant dans la technologie des batteries ultra-minces et à très haute énergie.

En outre, de nombreux instituts internationaux ont récompensé une série de produits HONOR, dont le robot téléphone HONOR, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 et HONOR MagicBook Pro 14, par le prix « Best in Show » au MWC 2026, tandis que les médias et les analystes ont fait l'éloge de son innovation centrée sur l'humain et de son intégration de la robotique, de l'intelligence artificielle et des technologies de communication mobile.

Le téléphone robot de HONOR est la meilleure vitrine de la vision IHA de HONOR, qui place l'humanité au centre de la révolution de l'IA, en plaidant pour une technologie qui cherche à améliorer, et non à remplacer, le potentiel et la créativité de l'homme.

Pour que cette vision devienne réalité, trois formes d'intelligence doivent travailler ensemble : l'intelligence personnelle : l'agent d'IA qui vit sur les appareils personnels des utilisateurs, l'intelligence universelle : le cerveau collectif de l'humanité, qui met les connaissances du monde à la disposition des utilisateurs et l'intelligence de pointe : tels que les robots et les véhicules électriques, agissant comme les nouveaux « yeux » et « mains » des utilisateurs dans le monde physique.

En tant qu'appareil d'IA incarné capable de percevoir le monde et d'interagir avec lui, le téléphone robot de HONOR illustre la manière dont ces trois intelligences peuvent s'intégrer de manière transparente pour permettre à quiconque de devenir un cinéaste professionnel : réunir l'IA et l'imagerie et ouvrir un tout nouveau monde d'expression personnelle. « Cela rend la création non seulement facile, mais aussi beaucoup plus intéressante », déclare James Li.

Sur scène, James Li a également lancé une invitation ouverte à la collaboration dans l'ensemble de l'industrie afin de créer un écosystème de dispositifs d'IA. « Nous voulons être une entreprise cool, qui s'associe aux esprits les plus cool. Ensemble, pour un avenir cool de l'IA ! » .

Du téléphone robot à la toute dernière innovation pliable, tablette et PC, les médias mondiaux et les participants de MWC sont invités à visiter le kiosque HONOR dans le Hall 3 pour découvrir directement l'avenir des appareils intelligents.

