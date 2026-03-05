Dyrektor generalny HONOR w centrum uwagi na targach MWC 2026, a robotyczny telefon zdobywa uznanie za innowacyjność i integrację inteligencji

James Li przedstawia rozszerzoną inteligencję (Augmented Human Intelligence, AHI) jako drogę naprzód, opisując, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć potencjał człowieka.

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- 4 marca James Li, dyrektor generalny globalnej firmy HONOR specjalizującej się w ekosystemie urządzeń AI, wygłosił na głównej scenie Mobile World Congress (MWC) 2026 przemówienie wyznaczające kierunki rozwoju, w którym opisał, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć potencjał ludzki.

James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC. GLOMO award presented to HONOR at MWC

„Uważamy, że istotą sztucznej inteligencji jest to, że musi ona być zorientowana na człowieka - powiedział James Li, gdy firma HONOR po raz pierwszy znalazła się w centrum uwagi podczas MWC. - Naszym celem jest nadanie inteligencji zarówno intelektualnej jak i emocjonalnej, zdolności rozwiązywania problemów oraz umiejętności rozumienia. Pomoże nam to poruszać się w szybko zmieniającym się świecie, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się każdą chwilą z radością, miłością i mądrością".

Firma HONOR zaprezentowała się znakomicie podczas tegorocznej imprezy, dzięki śmiałej wizji przyszłości - rozszerzonej inteligencji (AHI) - oraz prawdziwej sensacji: robotycznemu telefonowi HONOR Robot Phone.

Podczas targów MWC 2026 firma HONOR otrzymała nagrodę „Best Disruptive Device innovation" za wdrożenie i komercjalizację technologii baterii krzemowo-węglowych przyznaną przez Global Mobile (GLOMO).

Dzięki tej innowacji HONOR Magic V6 może pochwalić się pierwszą w branży zawartością krzemu na poziomie 25%, co pozwala uzyskać wyższą gęstość energii w ultracienkiej, składanej konstrukcji. Podczas MWC 2026 firma HONOR zaprezentowała również innowacyjną baterię nowej generacji - całkowicie nową baterię HONOR Silicon-carbon Blade Battery, charakteryzującą się 32% zawartością krzemu i gęstością energii 985 Wh/l. Oznacza to kolejny skok w technologii ultracienkich baterii o bardzo wysokiej energii.

Ponadto, na targach MWC 2026 wiele światowych instytutów przyznało serii produktów HONOR, w tym HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 i HONOR MagicBook Pro 14, tytuł „Best in Show", a media i analitycy chwalili ich innowacyjność zorientowaną na człowieka oraz integrację robotyki, sztucznej inteligencji i technologii telekomunikacyjnych.

Telefon robotyczny HONOR Robot Phone najlepiej odzwierciedla wizję firmy HONOR w zakresie rozszerzonej inteligencji AHI, która stawia ludzkość w centrum rewolucji AI, promując technologię, która ma na celu wzmocnienie, a nie zastąpienie potencjału i kreatywności człowieka.

Aby urzeczywistnić tę wizję, muszą współpracować trzy formy inteligencji: inteligencja osobista - agent AI działający na urządzeniach osobistych użytkowników, inteligencja uniwersalna - zbiorowy mózg ludzkości, dostarczający użytkownikom wiedzę o świecie oraz inteligencja brzegowa - np. roboty i pojazdy elektryczne, pełniące rolę nowych „oczu" i „rąk" użytkowników w świecie fizycznym.

Jako urządzenie wyposażone w sztuczną inteligencję w ciele robota, które może wyczuwać otaczający świat i wchodzić z nim w interakcje, telefon robotyczny HONOR Robot Phone stanowi przykład tego, jak te trzy rodzaje inteligencji mogą idealnie współgrać, umożliwiając każdemu stanie się profesjonalnym filmowcem: łącząc sztuczną inteligencję i obrazowanie, otwierają zupełnie nowy świat możliwości wyrażania siebie. „Dzięki temu tworzenie jest nie tylko łatwe, ale i o wiele bardziej ekscytujące" - mówi James Li.

Na scenie James Li zaprosił również do współpracy całą branżę w celu stworzenia ekosystemu urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję. „Chcemy być fajną firmą, współpracującą z najfajniejszymi umysłami. Razem, aby stworzyć fajną przyszłość sztucznej inteligencji!" - powiedział.

Od telefonu robotycznego Robot Phone po najnowsze innowacje w zakresie urządzeń składanych, tabletów i komputerów PC - zapraszamy światowe media i uczestników MWC do odwiedzenia stoiska HONOR w hali 3, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda przyszłość inteligentnych urządzeń.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926725/James_Li_CEO_HONOR_delivered_keynote_address_main_stage_MWC.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926726/GLOMO_award_presented_HONOR_MWC.jpg