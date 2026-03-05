Dyrektor generalny HONOR w centrum uwagi na targach MWC 2026, a robotyczny telefon zdobywa uznanie za innowacyjność i integrację inteligencji
News provided byHonor Device Co., Ltd
Mar 05, 2026, 10:32 ET
James Li przedstawia rozszerzoną inteligencję (Augmented Human Intelligence, AHI) jako drogę naprzód, opisując, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć potencjał człowieka.
BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- 4 marca James Li, dyrektor generalny globalnej firmy HONOR specjalizującej się w ekosystemie urządzeń AI, wygłosił na głównej scenie Mobile World Congress (MWC) 2026 przemówienie wyznaczające kierunki rozwoju, w którym opisał, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć potencjał ludzki.
„Uważamy, że istotą sztucznej inteligencji jest to, że musi ona być zorientowana na człowieka - powiedział James Li, gdy firma HONOR po raz pierwszy znalazła się w centrum uwagi podczas MWC. - Naszym celem jest nadanie inteligencji zarówno intelektualnej jak i emocjonalnej, zdolności rozwiązywania problemów oraz umiejętności rozumienia. Pomoże nam to poruszać się w szybko zmieniającym się świecie, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się każdą chwilą z radością, miłością i mądrością".
Firma HONOR zaprezentowała się znakomicie podczas tegorocznej imprezy, dzięki śmiałej wizji przyszłości - rozszerzonej inteligencji (AHI) - oraz prawdziwej sensacji: robotycznemu telefonowi HONOR Robot Phone.
Podczas targów MWC 2026 firma HONOR otrzymała nagrodę „Best Disruptive Device innovation" za wdrożenie i komercjalizację technologii baterii krzemowo-węglowych przyznaną przez Global Mobile (GLOMO).
Dzięki tej innowacji HONOR Magic V6 może pochwalić się pierwszą w branży zawartością krzemu na poziomie 25%, co pozwala uzyskać wyższą gęstość energii w ultracienkiej, składanej konstrukcji. Podczas MWC 2026 firma HONOR zaprezentowała również innowacyjną baterię nowej generacji - całkowicie nową baterię HONOR Silicon-carbon Blade Battery, charakteryzującą się 32% zawartością krzemu i gęstością energii 985 Wh/l. Oznacza to kolejny skok w technologii ultracienkich baterii o bardzo wysokiej energii.
Ponadto, na targach MWC 2026 wiele światowych instytutów przyznało serii produktów HONOR, w tym HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 i HONOR MagicBook Pro 14, tytuł „Best in Show", a media i analitycy chwalili ich innowacyjność zorientowaną na człowieka oraz integrację robotyki, sztucznej inteligencji i technologii telekomunikacyjnych.
Telefon robotyczny HONOR Robot Phone najlepiej odzwierciedla wizję firmy HONOR w zakresie rozszerzonej inteligencji AHI, która stawia ludzkość w centrum rewolucji AI, promując technologię, która ma na celu wzmocnienie, a nie zastąpienie potencjału i kreatywności człowieka.
Aby urzeczywistnić tę wizję, muszą współpracować trzy formy inteligencji: inteligencja osobista - agent AI działający na urządzeniach osobistych użytkowników, inteligencja uniwersalna - zbiorowy mózg ludzkości, dostarczający użytkownikom wiedzę o świecie oraz inteligencja brzegowa - np. roboty i pojazdy elektryczne, pełniące rolę nowych „oczu" i „rąk" użytkowników w świecie fizycznym.
Jako urządzenie wyposażone w sztuczną inteligencję w ciele robota, które może wyczuwać otaczający świat i wchodzić z nim w interakcje, telefon robotyczny HONOR Robot Phone stanowi przykład tego, jak te trzy rodzaje inteligencji mogą idealnie współgrać, umożliwiając każdemu stanie się profesjonalnym filmowcem: łącząc sztuczną inteligencję i obrazowanie, otwierają zupełnie nowy świat możliwości wyrażania siebie. „Dzięki temu tworzenie jest nie tylko łatwe, ale i o wiele bardziej ekscytujące" - mówi James Li.
Na scenie James Li zaprosił również do współpracy całą branżę w celu stworzenia ekosystemu urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję. „Chcemy być fajną firmą, współpracującą z najfajniejszymi umysłami. Razem, aby stworzyć fajną przyszłość sztucznej inteligencji!" - powiedział.
Od telefonu robotycznego Robot Phone po najnowsze innowacje w zakresie urządzeń składanych, tabletów i komputerów PC - zapraszamy światowe media i uczestników MWC do odwiedzenia stoiska HONOR w hali 3, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda przyszłość inteligentnych urządzeń.
HONOR
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej HONOR pod adresem www.honor.com
https://community.honor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://x.com/honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
https://www.youtube.com/c/HonorOfficial
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926725/James_Li_CEO_HONOR_delivered_keynote_address_main_stage_MWC.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926726/GLOMO_award_presented_HONOR_MWC.jpg
Share this article