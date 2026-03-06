Генеральный директор HONOR становится центром внимания на MWC 2026, а Robot Phone получает восторженные отзывы за инновации и интеграцию искусственного интеллекта

Джеймс Ли (James Li ) представляет дополненный человеческий интеллект (AHI) как путь вперед, рассказывая, как ИИ может повысить человеческий потенциал

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 4 марта Джеймс Ли (James Li), генеральный директор международной компании HONOR, занимающейся экосистемой ИИ-устройств, выступил с прогнозным докладом на главной сцене Mobile World Congress (MWC) 2026, в котором рассказал о том, как ИИ может повысить человеческий потенциал.

James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC. GLOMO award presented to HONOR at MWC

«Мы считаем, что сутью ИИ должна оставаться ориентированность на человека», — сказал Джеймс Ли, когда впервые на MWC все внимание было сосредоточено на компании HONOR. «Наша цель — дать искуственному интеллекту как IQ, так и EQ, — силу, чтобы решать и душу, чтобы понимать. Это поможет нам ориентироваться в быстро меняющемся мире, чтобы мы могли проживать каждый момент с радостью, любовью и мудростью».

HONOR великолепно проявила себя на мероприятии в этом году, начав со смелого видения будущего — дополненного человеческого интеллекта (AHI) — и закончив настоящим гвоздем программы — HONOR Robot Phone.

Компания HONOR была удостоена награды «Best Disruptive Device innovation» от Global Mobile (GLOMO) на MWC 2026 за внедрение и коммерциализацию технологии кремниево-углеродных батарей .

Данная инновация позволила впервые в отрасли увеличить содержание кремния до 25 % в HONOR Magic V6, поддерживая более высокую плотность энергии в ультратонкой складной конструкции. На MWC 2026 HONOR также продемонстрировала инновационные аккумуляторы следующего поколения, представив совершенно новую ультратонкую кремниево-углеродную батарею HONOR с содержанием кремния 32 % и плотностью 985 Втч/л. Это сигнализирует о еще одном скачке в технологии ультратонких батарей со сверхвысокой энергией.

Кроме того, многочисленные глобальные институты наградили ряд продуктов HONOR, включая HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 и HONOR MagicBook Pro 14 званием «Best in Show» на MWC 2026, в то время как СМИ и аналитики высоко оценили ориентированные на человека инновации и интеграцию робототехники, ИИ и технологии мобильной связи.

Robot Phone от HONOR — это лучшая демонстрация концепции HONOR AHI, которая ставит человека в центр ИИ-революции, выступая за технологии, которые стремятся повысить, а не заменить человеческий потенциал и творчество.

Чтобы воплотить это видение в реальность, три формы интеллекта должны работать вместе: личный интеллект — ИИ-агент, «живущий» на личных устройствах пользователей, универсальный интеллект — коллективный мозг человечества, доводящий все знания мира до пользователей; и периферийный интеллект — роботы и электромобили, выступающие в качестве новых «глаз» и «рук» пользователей в физическом мире.

Являясь устройством с воплощенным ИИ, которое может чувствовать и взаимодействовать с миром, Robot Phone от HONOR иллюстрирует, как эти три интеллекта могут легко объединиться, чтобы дать возможность любому стать профессиональным режиссером — объединить ИИ и визуализацию, открыть совершенно новый мир самовыражения.«Это делает творчество не только легким, но и гораздо более захватывающим», — говорит Джеймс Ли.

Находясь на сцене, Джеймс Ли также призвал к открытому сотрудничеству внутри всей отрасли для создания экосистемы ИИ-устройств. «Мы стремимся быть крутой компанией, объединяясь с самыми крутыми умами. Все вместе, ради крутого ИИ-будущего!» — сказал он.

От Robot Phone до новейших инноваций в области складных устройств, планшетов и ПК, глобальные СМИ и участники MWC могут посетить стенд HONOR в зале 3, чтобы лично познакомиться с будущим интеллектуальных устройств.

