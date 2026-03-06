Генеральный директор HONOR становится центром внимания на MWC 2026, а Robot Phone получает восторженные отзывы за инновации и интеграцию искусственного интеллекта
News provided byHonor Device Co., Ltd
Mar 06, 2026, 11:23 ET
Джеймс Ли (James Li ) представляет дополненный человеческий интеллект (AHI) как путь вперед, рассказывая, как ИИ может повысить человеческий потенциал
БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 4 марта Джеймс Ли (James Li), генеральный директор международной компании HONOR, занимающейся экосистемой ИИ-устройств, выступил с прогнозным докладом на главной сцене Mobile World Congress (MWC) 2026, в котором рассказал о том, как ИИ может повысить человеческий потенциал.
«Мы считаем, что сутью ИИ должна оставаться ориентированность на человека», — сказал Джеймс Ли, когда впервые на MWC все внимание было сосредоточено на компании HONOR. «Наша цель — дать искуственному интеллекту как IQ, так и EQ, — силу, чтобы решать и душу, чтобы понимать. Это поможет нам ориентироваться в быстро меняющемся мире, чтобы мы могли проживать каждый момент с радостью, любовью и мудростью».
HONOR великолепно проявила себя на мероприятии в этом году, начав со смелого видения будущего — дополненного человеческого интеллекта (AHI) — и закончив настоящим гвоздем программы — HONOR Robot Phone.
Компания HONOR была удостоена награды «Best Disruptive Device innovation» от Global Mobile (GLOMO) на MWC 2026 за внедрение и коммерциализацию технологии кремниево-углеродных батарей .
Данная инновация позволила впервые в отрасли увеличить содержание кремния до 25 % в HONOR Magic V6, поддерживая более высокую плотность энергии в ультратонкой складной конструкции. На MWC 2026 HONOR также продемонстрировала инновационные аккумуляторы следующего поколения, представив совершенно новую ультратонкую кремниево-углеродную батарею HONOR с содержанием кремния 32 % и плотностью 985 Втч/л. Это сигнализирует о еще одном скачке в технологии ультратонких батарей со сверхвысокой энергией.
Кроме того, многочисленные глобальные институты наградили ряд продуктов HONOR, включая HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 и HONOR MagicBook Pro 14 званием «Best in Show» на MWC 2026, в то время как СМИ и аналитики высоко оценили ориентированные на человека инновации и интеграцию робототехники, ИИ и технологии мобильной связи.
Robot Phone от HONOR — это лучшая демонстрация концепции HONOR AHI, которая ставит человека в центр ИИ-революции, выступая за технологии, которые стремятся повысить, а не заменить человеческий потенциал и творчество.
Чтобы воплотить это видение в реальность, три формы интеллекта должны работать вместе: личный интеллект — ИИ-агент, «живущий» на личных устройствах пользователей, универсальный интеллект — коллективный мозг человечества, доводящий все знания мира до пользователей; и периферийный интеллект — роботы и электромобили, выступающие в качестве новых «глаз» и «рук» пользователей в физическом мире.
Являясь устройством с воплощенным ИИ, которое может чувствовать и взаимодействовать с миром, Robot Phone от HONOR иллюстрирует, как эти три интеллекта могут легко объединиться, чтобы дать возможность любому стать профессиональным режиссером — объединить ИИ и визуализацию, открыть совершенно новый мир самовыражения.«Это делает творчество не только легким, но и гораздо более захватывающим», — говорит Джеймс Ли.
Находясь на сцене, Джеймс Ли также призвал к открытому сотрудничеству внутри всей отрасли для создания экосистемы ИИ-устройств. «Мы стремимся быть крутой компанией, объединяясь с самыми крутыми умами. Все вместе, ради крутого ИИ-будущего!» — сказал он.
От Robot Phone до новейших инноваций в области складных устройств, планшетов и ПК, глобальные СМИ и участники MWC могут посетить стенд HONOR в зале 3, чтобы лично познакомиться с будущим интеллектуальных устройств.
О компании HONOR
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.honor.com
https://community.honor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://x.com/honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
https://www.youtube.com/c/HonorOfficial
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2926725/James_Li_CEO_HONOR_delivered_keynote_address_main_stage_MWC.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2926726/GLOMO_award_presented_HONOR_MWC.jpg
Share this article