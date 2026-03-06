الرئيس التنفيذي لشركة HONOR يتصدر المنصة الرئيسية للمؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، فيما حظي هاتف Robot Phone على الإشادة لابتكاره وتكامله الذكي

قدّم James Li مفهوم الذكاء البشري المعزّز (AHI) كمسار للمستقبل، مُوضحًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزّز الإمكانات البشرية

برشلونة، إسبانيا، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 4 مارس، ألقى James Li، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR العالمية المتخصصة في منظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي، كلمة رئيسية استشرافية على المنصة الرئيسية للمؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، مُوضحًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزّز الإمكانات البشرية.

قال James Li: "نؤمن بأن جوهر الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل متمحورًا حول الإنسان"، مع ظهور HONOR على المنصة الرئيسية للمؤتمر العالمي للجوال (MWC) للمرة الأولى. "هدفنا هو منح الذكاء الاصطناعي ذكاءً معرفيًا (IQ) وذكاءً عاطفيًا (EQ) معًا، والقدرة على حل المشكلات، والروح التي تمكّنه من الفهم. سيساعدنا ذلك على التعامل مع العالم سريع التغير، حتى نتمكن من عيش كل لحظة بفرح وحب وحكمة".

قدّمت شركة HONOR أداءً مميزًا في نسخة هذا العام من الحدث، مستندة إلى رؤية جريئة للمستقبل — تتمثل في الذكاء البشري المعزّز (AHI) — وتوّجت ذلك بعرض استثنائي بحق: لهاتف HONOR Robot Phone.

حصلت HONOR على جائزة "أفضل ابتكار لجهاز ثوري" لتنفيذ وتسويق تقنية بطارية السيليكون والكربون من قبل Global Mobile (GLOMO) خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026.

وقد مكّن هذا الابتكار هاتف HONOR Magic V6 من تحقيق نسبة سيليكون غير مسبوقة في القطاع تبلغ 25%، ما يدعم كثافة طاقة أعلى في تصميم قابل للطي فائق النحافة. خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، استعرضت HONOR أيضًا الجيل التالي من ابتكارات البطاريات عبر HONOR Silicon-carbon Blade Battery (بطارية السيليكون والكربون النحيفة) الجديدة كليًا، التي تتميز بنسبة سيليكون تصل إلى 32% وكثافة طاقة تبلغ 985 واط-ساعة لكل لتر. ويمثل ذلك قفزة جديدة في تقنيات البطاريات فائقة النحافة وفائقة الكثافة من حيث الطاقة.

علاوة على ذلك، منحت العديد من المؤسسات العالمية سلسلة من منتجات HONOR — بما في ذلك هاتف HONOR Robot Phone وHONOR Magic V6 وHONOR MagicPad4 وHONOR MagicBook Pro 14 — جائزة "أفضل عرض" خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، بينما أشادت وسائل الإعلام والمحللون بابتكارات الشركة المتمحورة حول الإنسان وجمعها بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات للهواتف المحمولة.

هاتف Robot Phone من HONOR هو أفضل تجسيد لرؤية الذكاء البشري المعزّز (AHI) لدى HONOR، وهي رؤية تضع الإنسان في مركز ثورة الذكاء الاصطناعي، وتدعو إلى تطوير تكنولوجيا تهدف إلى تعزيز الإمكانات والإبداع البشريين، وليس استبدالهما.

لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، يجب أن تعمل ثلاثة أشكال من الذكاء معًا: الذكاء الشخصي: وهو وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أجهزة المستخدمين الشخصية؛ والذكاء الشامل: وهو العقل الجمعي للبشرية الذي يجلب معارف العالم إلى المستخدمين؛ والذكاء الطرفي: مثل الروبوتات والمركبات الكهربائية التي تعمل كـ "عيون" و"أيادٍ" جديدة للمستخدمين في العالم المادي.

بصفته جهاز ذكاء اصطناعي متجسدٍ قادرًا على استشعار العالم والتفاعل معه، يُظهر هاتف HONOR Robot Phone كيف يمكن لهذه الأنواع الثلاثة من الذكاء أن تتكامل بسلاسة؛ لتمكين أي شخص من أن يصبح صانع أفلام محترفًا: عبر دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات التصوير وفتح آفاق جديدة للتعبير عن الذات. قال James Li: "هذا الهاتف لا يجعل عملية الإبداع سهلة فحسب، بل وأكثر إثارة بكثير".

على المنصة، وجّه James Li أيضًا دعوة مفتوحة للتعاون عبر مختلف قطاعات الصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لأجهزة الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "نطمح إلى أن نكون شركة متميزة، ونتعاون مع ألمع العقول. معًا، من أجل مستقبل مميز للذكاء الاصطناعي!"

من هاتف Robot Phone إلى أحدث الابتكارات في الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية، تدعو HONOR وسائل الإعلام العالمية وزوار المؤتمر العالمي للجوال (MWC) إلى زيارة جناحها في القاعة 3 لتجربة مستقبل الأجهزة الذكية عن قرب.

