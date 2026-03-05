HONOR-CEO steht im Mittelpunkt der MWC 2026, während das Roboter-Telefon für seine Innovation und die Integration von Intelligenz weltweit gelobt wird

James Li präsentiert Augmented Human Intelligence (AHI) als Weg in die Zukunft und skizziert, wie KI das menschliche Potenzial steigern kann

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 4. März hielt James Li, CEO des globalen KI-Geräte-Ökosystemunternehmens HONOR, auf der Hauptbühne des Mobile World Congress (MWC) 2026 eine zukunftsweisende Keynote-Rede, in der er darlegte, wie KI das menschliche Potenzial steigern kann.

James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC. GLOMO award presented to HONOR at MWC

„Wir glauben, dass die Essenz der KI weiterhin auf den Menschen ausgerichtet sein muss", sagte James Li, als HONOR zum ersten Mal im Mittelpunkt des MWC stand „Unser Ziel ist es, Intelligenz sowohl mit IQ als auch mit EQ auszustatten, mit der Fähigkeit zu lösen und mit der Seele zu verstehen. Das wird uns helfen, uns in einer sich schnell verändernden Welt zurechtzufinden, damit wir jeden Moment mit Freude, Liebe und Weisheit leben können."

HONOR lieferte bei der diesjährigen Veranstaltung eine herausragende Leistung, getragen von einer kühnen Vision für die Zukunft – Augmented Human Intelligence (AHI) – und gekrönt von einem echten Showstopper: dem HONOR Roboter-Telefon.

HONOR wurde von Global Mobile (GLOMO) auf der MWC 2026 für die Umsetzung und Vermarktung der Silizium-Kohlenstoff-Batterietechnologie mit dem Preis „Best Disruptive Device Innovation" ausgezeichnet.

Diese Innovation ermöglicht es dem HONOR Magic V6, einen branchenweit einzigartigen Siliziumanteil von 25 % zu erreichen und damit eine höhere Energiedichte in einem ultradünnen, faltbaren Design zu unterstützen. Auf dem MWC 2026 stellte HONOR außerdem eine Batterieinnovation der nächsten Generation vor: die brandneue HONOR Silicon-Carbon Blade Battery mit einem Siliziumgehalt von 32 % und 985 Wh/L. Sie signalisiert einen weiteren Sprung in der Technologie für ultradünne Batterien mit extrem hoher Energiedichte.

Darüber hinaus haben zahlreiche globale Institute eine Reihe von HONOR-Produkten, darunter das HONOR Roboter-Telefon, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 und HONOR MagicBook Pro 14, als „Best in Show" für die MWC 2026 ausgezeichnet, während Medien und Analysten die menschenzentrierte Innovation und die Integration von Robotik, KI und Mobilfunktechnologien lobten.

HONORs Roboter-Telefon ist das beste Beispiel für die AHI-Vision von HONOR, die den Menschen in den Mittelpunkt der KI-Revolution stellt und sich für Technologien einsetzt, die das menschliche Potenzial und die Kreativität verbessern und nicht ersetzen sollen.

Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, müssen drei Formen der Intelligenz zusammenwirken: persönliche Intelligenz: der KI-Agent, der auf den persönlichen Geräten der Nutzer lebt, universelle Intelligenz: das kollektive Gehirn der Menschheit, das den Nutzern das Wissen der Welt zugänglich macht, und Edge-Intelligenz: wie Roboter und Elektrofahrzeuge, die als neue „Augen" und „Hände" der Nutzer in der physischen Welt fungieren.

Als verkörpertes KI-Gerät, das die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren kann, veranschaulicht das HONOR Roboter-Telefon, wie diese drei Intelligenzen nahtlos integriert werden können, um jedem die Möglichkeit zu geben, ein professioneller Filmemacher zu werden: KI und Bildgebung zusammenbringen, eine ganz neue Welt der Selbstdarstellung erschließen. „Das macht das Schaffen nicht nur mühelos, sondern auch viel spannender", sagt James Li.

Auf der Bühne sprach James Li auch eine offene Einladung zur branchenübergreifenden Zusammenarbeit aus, um ein KI-Geräte-Ökosystem zu schaffen. „Wir wollen ein cooles Unternehmen sein und mit den coolsten Köpfen zusammenarbeiten. Gemeinsam für eine coole Zukunft der KI!" sagte er.

Vom Roboter-Telefon bis hin zu den neuesten Innovationen im Bereich Faltgeräte, Tablets und PCs – globale Medienvertreter und MWC-Besucher sind herzlich eingeladen, den HONOR-Stand in Halle 3 zu besuchen, um die Zukunft intelligenter Geräte hautnah zu erleben.

