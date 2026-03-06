El director ejecutivo de HONOR cobra protagonismo en el escenario del MWC 2026, mientras se elogia al teléfono robot por su innovación e integración de inteligencia

James Li presenta la inteligencia humana aumentada (AHI) como el camino a seguir al describir cómo la IA puede mejorar el potencial humano

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 4 de marzo, James Li, director ejecutivo de la empresa global de ecosistemas de dispositivos de IA HONOR, pronunció un discurso inaugural con visión de futuro en el escenario principal del Mobile World Congress (MWC) 2026, en el que describió cómo la IA puede mejorar el potencial humano.

James Li, director ejecutivo de HONOR, pronunció el discurso inaugural en el escenario principal del MWC. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd) Premio GLOMO otorgado a HONOR en el MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

"Creemos que la esencia de la IA debe seguir centrada en el ser humano", afirmó James Li, cuando HONOR ocupó el centro del escenario en el MWC por primera vez. "Nuestro objetivo es darle a la inteligencia tanto CI como EQ, el poder de resolver y la esencia para comprender. Nos ayudará a transitar un mundo que cambia con rapidez, para que podamos vivir cada momento con alegría, amor y sabiduría".

HONOR tuvo una actuación destacada en el evento de este año, basada en una visión audaz para el futuro, la inteligencia humana aumentada (AHI), y culminó con un dispositivo verdaderamente espectacular: el teléfono robot HONOR.

HONOR fue premiada como la "Mejor innovación en dispositivo revolucionario" por la implementación y comercialización de la tecnología de batería de carbono de silicio de Global Mobile (GLOMO) en el MWC 2026.

Esta innovación permite al HONOR Magic V6 alcanzar un contenido de silicio del 25 %, pionero en el sector, lo que favorece una mayor densidad de energía en un diseño plegable ultradelgado. Asimismo, en el MWC 2026, HONOR demostró su innovación en baterías de próxima generación con la nueva batería con placa de silicio y carbono HONOR, con un contenido de silicio del 32 % y 985 Wh/L. Esta batería marca un nuevo avance en la tecnología de baterías ultrafinas y de altísima energía.

Además, varios institutos mundiales premiaron una serie de los productos de HONOR, como el teléfono robot HONOR, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 y HONOR MagicBook Pro 14 "Best in Show" ("Mejor Ejemplar de la Exposición") del MWC 2026, mientras que los medios y los analistas elogiaron su innovación centrada en el ser humano y su integración de robótica, IA y tecnologías de comunicación móvil.

El teléfono robot de HONOR es la mejor demostración de la visión de inteligencia humana aumentada de HONOR, que sitúa a la humanidad como núcleo de la revolución de IA, y aboga por una tecnología que busque impulsar el potencial y la creatividad de los seres humanos y no reemplazarlos.

Para convertir esta visión en realidad, tres formas de inteligencia deben trabajar juntas: la inteligencia personal: el agente de IA interno de los dispositivos personales de los usuarios; la inteligencia universal: el cerebro colectivo de la humanidad, que lleva el conocimiento del mundo a los usuarios; y la inteligencia de borde: como robots y vehículos eléctricos, que actúan como nueva "vista" y "manos" de los usuarios en el mundo físico.

Como un dispositivo de IA incorporado que puede detectar e interactuar con el mundo, el teléfono robot de HONOR es un ejemplo de cómo estas tres inteligencias se pueden integrar a la perfección para capacitar a cualquier persona para convertirse en cineasta profesional: unir la IA y la imagen y disfrutar de un mundo completamente nuevo de autoexpresión".Este dispositivo hace que la creación no solo sea sencilla, sino mucho más emocionante", declaró James Li.

Además, en el escenario, James Li invitó abiertamente a colaborar en todo el sector para crear un ecosistema de dispositivos de IA. "Aspiramos a ser una empresa genial y colaborar con las mentes más geniales. ¡Juntos por un futuro genial con IA!", exclamó.

Desde el teléfono robot hasta las últimas innovaciones en dispositivos plegables, tabletas y PC, los medios de comunicación mundiales y los asistentes al MWC están invitados a visitar el stand de HONOR en el pabellón 3 para experimentar de primera mano el futuro de los dispositivos inteligentes.

