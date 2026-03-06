CEO HONOR Tampil di Panggung Utama MWC 2026, Robot Phone Mendapat Banyak Pujian atas Inovasi dan Integrasi Teknologi Cerdasnya

"Kami menilai, esensi AI harus tetap berpusat pada manusia," ujar James Li saat HONOR tampil di panggung utama MWC untuk pertama kalinya. "Kami ingin menghadirkan teknologi cerdas yang memiliki IQ sekaligus EQ—kemampuan untuk menyelesaikan masalah sekaligus memahami manusia. Teknologi ini akan membantu kita menghadapi dunia yang berubah cepat sehingga kita dapat menjalani setiap momen dengan kegembiraan, cinta, dan kebijaksanaan."

Dalam ajang tahun ini, HONOR menampilkan visi masa depan melalui konsep Augmented Human Intelligence (AHI) serta menghadirkan produk unggulan HONOR Robot Phone yang menjadi sorotan utama.

Sebelumnya, HONOR juga sukses meraih penghargaan "Best Disruptive Device Innovation" dari Global Mobile (GLOMO) di MWC 2026 berkat penerapan dan komersialisasi teknologi baterai silikon-karbon.

Dengan inovasi tersebut, HONOR Magic V6 mencapai kandungan silikon sebesar 25%, mendukung densitas energi yang lebih besar pada desain ponsel lipat ultratipis. Di MWC 2026, HONOR juga memperkenalkan inovasi baterai generasi terbaru, yaitu HONOR Silicon-carbon Blade Battery, dengan kandungan silikon 32% dan densitas energi 985 Wh/L. Teknologi ini menandai lompatan baru dalam pengembangan baterai dengan kapasitas besar dalam desain perangkat yang sangat tipis.

Selain itu, berbagai lembaga global memberikan penghargaan "Best in Show" untuk sejumlah produk HONOR di MWC 2026, termasuk HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad 4, dan HONOR MagicBook Pro 14. Kalangan media dan analis industri juga memuji inovasi HONOR yang berfokus pada manusia, serta integrasi teknologi robotika, AI, dan komunikasi seluler.

HONOR Robot Phone menjadi contoh nyata dari visi AHI yang menempatkan manusia sebagai pusat revolusi AI. Konsep ini menekankan bahwa teknologi seharusnya meningkatkan potensi dan kreativitas manusia, bukan menggantikannya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, HONOR memaparkan tiga jenis kecerdasan yang perlu bekerja sama: personal intelligence, agen AI yang berada di perangkat pribadi pengguna; universal intelligence, pengetahuan kolektif manusia yang memberikan informasi global bagi pengguna; edge intelligence, perangkat seperti robot dan kendaraan listrik yang berfungsi sebagai "mata" dan "tangan" pengguna di dunia nyata

Sebagai perangkat AI yang mampu merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, HONOR Robot Phone menunjukkan bagaimana ketiga jenis kecerdasan tersebut dapat terintegrasi secara mulus. Teknologi ini membantu siapa pun menjadi pembuat film profesional dengan menggabungkan AI dan teknologi pencitraan untuk menghadirkan cara baru dalam berekspresi. "Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses membuat konten, namun juga menjadikannya jauh lebih menarik," kata James Li.

Di akhir presentasinya, James Li mengajak para pelaku industri untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem perangkat AI. "Kami ingin menjadi perusahaan yang inovatif dan bekerja sama dengan sosok kreatif terbaik. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan AI yang lebih menarik!" ujarnya.

Mulai dari Robot Phone hingga inovasi terbaru pada perangkat lipat, tablet, dan PC, media global serta pengunjung MWC dapat berkunjung ke booth HONOR di Hall 3 untuk mengeksplorasi masa depan perangkat cerdas.

Tentang HONOR

Informasi selengkapnya: www.honor.com

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

SOURCE Honor Device Co., Ltd