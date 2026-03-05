-El consejero delegado de HONOR ocupa el escenario del MWC 2026, mientras que Robot Phone es elogiado por su innovación e integración de inteligencia

James Li presenta la Inteligencia Humana Aumentada (IHA) como el camino a seguir, describiendo cómo la IA puede mejorar el potencial humano.

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 4 de marzo, James Li, consejero delegado de la empresa global de ecosistemas de dispositivos de IA HONOR, pronunció un discurso inaugural con visión de futuro en el escenario principal del Mobile World Congress (MWC) 2026, en el que describió cómo la IA puede mejorar el potencial humano.

"Creemos que la esencia de la IA debe seguir centrada en el ser humano", afirmó James Li, mientras HONOR ocupa el escenario central del MWC por primera vez. "Nuestro objetivo es dotar a la inteligencia de CI y CE, la capacidad de resolver problemas y el alma para comprender. Nos ayudará a navegar en un mundo en constante cambio, para que podamos vivir cada momento con alegría, amor y sabiduría".

HONOR ofreció un rendimiento excepcional en el evento de este año, basado en una audaz visión de futuro —Inteligencia Humana Aumentada (IHA)— y coronado por una auténtica maravilla: el HONOR Robot Phone.

HONOR fue galardonado con el premio a la "Mejor Innovación en Dispositivos Disruptivos" por la implementación y comercialización de la tecnología de baterías de silicio-carbono otorgado por Global Mobile (GLOMO) en el MWC 2026.

Esta innovación permite al HONOR Magic V6 alcanzar un contenido de silicio del 25 %, pionero en la industria, lo que permite una mayor densidad energética en un diseño plegable ultrafino. En el MWC 2026, HONOR también demostró su innovación en baterías de última generación con la nueva HONOR Silicon-carbon Blade Battery, con un 32 % de contenido de silicio y 985 Wh/L. Esto supone un avance en la tecnología de baterías ultrafinas y de ultraalta energía.

Además, numerosos institutos globales han premiado a una serie de productos HONOR, incluyendo el HONOR Robot Phone, el HONOR Magic V6, el HONOR MagicPad4 y el HONOR MagicBook Pro 14 como "Best in Show" para el MWC 2026. Medios y analistas elogiaron su innovación centrada en el ser humano y su integración de la robótica, la IA y las tecnologías de comunicación móvil.

El Robot Phone de HONOR es la mejor muestra de la visión AHI de HONOR, que sitúa a la humanidad en el centro de la revolución de la IA, abogando por una tecnología que busca potenciar, no reemplazar, el potencial y la creatividad humanos.

Para hacer realidad esta visión, tres tipos de inteligencia deben trabajar en conjunto: la inteligencia personal: el agente de IA que reside en los dispositivos personales de los usuarios; la inteligencia universal: el cerebro colectivo de la humanidad, que lleva el conocimiento del mundo a los usuarios; y la inteligencia periférica: como los robots y los vehículos eléctricos, que actúa como los nuevos "ojos" y "manos" de los usuarios en el mundo físico.

Como dispositivo de IA incorporado que puede percibir e interactuar con el mundo, el HONOR Robot Phone ejemplifica cómo estas tres inteligencias se integran a la perfección para empoderar a cualquiera a convertirse en cineasta profesional: uniendo la IA y la imagen, abriendo un nuevo mundo de autoexpresión. "Hace que la creación no solo sea sencilla, sino mucho más emocionante", afirmó James Li.

En el escenario, James Li también lanzó una invitación abierta a la colaboración en toda la industria para crear un ecosistema de dispositivos de IA. "Aspiramos a ser una empresa innovadora, colaborando con las mentes más innovadoras. ¡Juntos, por un futuro innovador de IA!", declaró.

Desde el Robot Phone hasta las últimas innovaciones en plegables, tabletas y PC, los medios de comunicación globales y los asistentes al MWC están invitados a visitar el stand de HONOR en el pabellón 3 para experimentar de primera mano el futuro de los dispositivos inteligentes.

