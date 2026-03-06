아너 최고경영자, MWC 2026 기조연설서 Robot Phone 공개… 인간 중심 AI 비전 제시

제임스 리, 증강 인간 지능 제시하며 AI가 인간 잠재력 강화하는 미래 제시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 디바이스 생태계 기업 아너(HONOR)의 제임스 리(James Li) 최고경영자가 3월 4일 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2026 메인 무대에서 기조연설을 통해 AI가 인간의 잠재력을 어떻게 향상할 수 있는지에 대한 미래 비전을 제시했다.

아너가 MWC 메인 무대에 처음으로 오른 가운데, 제임스 리 최고경영자는 "우리는 AI의 본질이 반드시 인간 중심이어야 한다고 믿는다"고 말했다. 이어 "우리의 목표는 지능에 IQ와 EQ를 동시에 부여해 문제를 해결하는 능력과 이해하는 영혼을 함께 갖추게 하는 것이다. 이는 빠르게 변화하는 세상 속에서 우리가 기쁨과 사랑, 지혜로 매 순간을 살아갈 수 있도록 도울 것"이라고 강조했다.

James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd) GLOMO award presented to HONOR at MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

이번 행사에서 아너는 증강 인간 지능(Augmented Human Intelligence, AHI)이라는 미래 비전을 중심으로 강렬한 존재감을 드러냈으며, 특히 HONOR Robot Phone이 큰 주목을 받았다.

아너는 MWC 2026에서 실리콘 카본 배터리 기술의 구현과 상용화 성과로 글로벌 모바일 어워즈(Global Mobile Awards, GLOMO)가 수여하는 '최고의 파괴적 디바이스 혁신(Best Disruptive Device Innovation)' 상을 받았다.

이 기술은 HONOR Magic V6에 업계 최초로 25% 실리콘 함량을 적용해 초슬림 폴더블 디자인에서도 높은 에너지 밀도를 구현하도록 했다. 이번 MWC 2026에서는 실리콘 함량 32%와 985Wh/L 에너지 밀도를 갖춘 차세대 아너 실리콘 카본 블레이드 배터리(HONOR Silicon-carbon Blade Battery)도 공개돼 초슬림 및 초고에너지 배터리 기술의 또 다른 도약을 보여줬다.

또한 글로벌 여러 기관은 HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4, HONOR MagicBook Pro 14 등 아너 제품에 대해 MWC 2026 '최고 전시 제품(Best in Show)' 상을 수여했다. 미디어와 업계 분석가들은 로봇공학, AI, 모바일 통신 기술의 통합과 인간 중심 혁신을 높이 평가했다.

아너의 Robot Phone은 AI 혁명에서 인간을 중심에 두는 AHI 비전을 가장 잘 보여주는 사례로, 인간의 잠재력과 창의성을 대체하는 것이 아니라 강화하는 기술을 지향한다.

이 비전을 실현하기 위해서는 사용자의 개인 디바이스에서 작동하는 AI 에이전트인 개인 지능, 인류의 집단적 지식을 기반으로 전 세계의 정보를 사용자에게 제공하는 보편 지능, 로봇과 전기차와 같은 형태로 물리적 세계에서 사용자의 새로운 '눈'과 '손' 역할을 하는 엣지 지능이라는 세 가지 형태의 지능이 함께 작동해야 한다.

세 가지 지능이 결합된 구현형 AI 디바이스인 HONOR Robot Phone은 세계를 인식하고 상호작용을 할 수 있으며, 이를 통해 누구나 전문 영화 제작자처럼 콘텐츠를 제작할 수 있는 새로운 창작 경험을 제공해 AI와 이미지 처리 기술을 결합해 완전히 새로운 자기표현의 세계를 열어준다. 제임스 리 최고경영자는 "이 기술은 창작을 훨씬 쉽고 흥미로운 경험으로 만든다"고 말했다.

또한 그는 무대에서 AI 디바이스 생태계 구축을 위해 업계 전반에 협력을 공개적으로 제안했다. 그는 "우리는 가장 뛰어난 인재들과 협력하는 멋진 회사가 되기를 바란다. 함께 AI의 멋진 미래를 만들어가자"고 강조했다.

Robot Phone부터 최신 폴더블 스마트폰, 태블릿, PC 혁신 제품까지 전 세계 미디어와 MWC 방문객들은 MWC 2026 Hall 3에 위치한 아너 부스를 방문해 지능형 디바이스의 미래를 직접 체험할 수 있다.

아너 소개

자세한 정보는 아너 홈페이지 www.honor.com에서 확인할 수 있다.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

SOURCE Honor Device Co., Ltd