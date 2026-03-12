WASHINGTON, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America e a CCTV UN lançam "China na primavera: as oportunidades de desenvolvimento da China para o mundo".

(Este material é distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, D.C.)

O China Media Group apresenta o evento especial "China in Springtime: China's Development Opportunities for the World" na cidade de Nova York na sexta-feira, 13 de março.

A reunião política anual das Duas Sessões da China terminou em Pequim na quinta-feira, com os líderes nacionais apresentando uma agenda centrada na prosperidade comum, no crescimento econômico de alta qualidade e na aceleração da inovação tecnológica.

Para desvendar o significado dessas reuniões, o evento de mídia na cidade de Nova York reunirá diplomatas, acadêmicos, banqueiros e economistas para uma discussão aprofundada sobre as principais conclusões das sessões do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. O evento explorará como a agenda política deste ano promove as metas mais amplas de modernização da China e seu compromisso contínuo com a abertura.

Um tema central das Duas Sessões deste ano foi a tecnologia. Os líderes destacaram a Iniciativa AI Plus — um esforço ambicioso para incorporar a inteligência artificial nos principais setores da economia chinesa — juntamente com planos mais amplos para expandir a inovação científica e construir força em indústrias emergentes. Os palestrantes do evento examinarão o que essas prioridades significam para a trajetória econômica da China e seu papel na formação do desenvolvimento tecnológico global.

As autoridades chinesas também adotaram um tom notavelmente internacionalista, pedindo uma cooperação multilateral mais forte e um sistema de comércio global justo e aberto. Em um cenário de crescentes tensões geopolíticas, o evento de mídia destacará por que o diálogo sustentado entre as duas maiores economias do mundo é importante — não apenas para as relações bilaterais, mas para a estabilidade e a prosperidade globais.

Ao reunir as principais vozes das finanças, diplomacia e academia, o evento de Nova York oferece uma oportunidade oportuna de ir além das manchetes e se envolver seriamente com a direção política em evolução da China. À medida que as decisões tomadas em Pequim se espalham cada vez mais pelos mercados internacionais, eventos como este desempenham um papel vital na promoção da compreensão mútua de que o mundo precisa com urgência.

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FONTE MediaLinks TV LLC