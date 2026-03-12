WASHINGTON, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America et CCTV UN publient "La Chine au printemps" : Les opportunités de développement de la Chine pour le monde".

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Le China Media Group présente un événement spécial intitulé "La Chine au printemps" : Les opportunités de développement de la Chine pour le monde" à New York le vendredi 13 mars.

Le rassemblement politique annuel des deux sessions s'est achevé jeudi à Pékin. Les dirigeants nationaux ont présenté un programme axé sur la prospérité commune, une croissance économique de haute qualité et l'accélération de l'innovation technologique.

Afin d'analyser l'importance de ces réunions, l'événement médiatique organisé à New York réunira des diplomates, des universitaires, des banquiers et des économistes pour une discussion approfondie sur les principaux résultats des sessions du Congrès national du peuple et de la Conférence consultative politique du peuple chinois. L'événement examinera comment le programme politique de cette année fait progresser les objectifs de modernisation plus larges de la Chine et son engagement continu en faveur de l'ouverture.

Le thème central des deux sessions de cette année était la technologie. Les dirigeants ont mis l'accent sur l'initiative AI Plus, une initiative ambitieuse visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les principaux secteurs de l'économie chinoise, ainsi que sur des plans plus larges visant à développer l'innovation scientifique et à renforcer les industries émergentes. Les intervenants examineront ce que ces priorités signifient pour la trajectoire économique de la Chine et son rôle dans le développement technologique mondial.

Les responsables chinois ont également adopté un ton particulièrement internationaliste, appelant au renforcement de la coopération multilatérale et à la mise en place d'un système commercial mondial équitable et ouvert. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, cet événement médiatique mettra en évidence les raisons pour lesquelles un dialogue soutenu entre les deux plus grandes économies du monde est important, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la stabilité et la prospérité mondiales.

En réunissant des personnalités du monde de la finance, de la diplomatie et de l'université, l'événement de New York offre une occasion opportune d'aller au-delà des gros titres et de s'intéresser sérieusement à l'évolution de l'orientation politique de la Chine. Alors que les décisions prises à Pékin se répercutent de plus en plus sur les marchés internationaux, des événements comme celui-ci jouent un rôle essentiel dans la promotion de la compréhension mutuelle dont le monde a besoin de toute urgence.

Contact : Aich

[email protected]