شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: الصين في فصل الربيع: فرص تنمية من الصين للعالم

واشنطن، 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة يصدران حدث "الصين في فصل الربيع: فرص تنمية من الصين للعالم".

(يتم توزيع هذه المادة بواسطة MediaLinks TV, LLC نيابةً عن مكتب تلفزيون الصين (CCTV). تتوفر معلومات إضافية لدى وزارة العدل في واشنطن العاصمة.)

تقدم مجموعة الصين الإعلامية فعالية خاصة بعنوان "الصين في فصل الربيع: فرص تنمية من الصين للعالم" في مدينة نيويورك يوم الجمعة 13 مارس.

اختُتم اجتماع "الدورتين" السياسي السنوي الصيني في بكين يوم الخميس، وفيه عرض القادة الوطنيون أجندة تركز على تحقيق الرخاء المشترك، وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة، وتسريع الابتكار التكنولوجي.

لشرح أهمية هذه الاجتماعات، ستجمع الفعالية الإعلامية في مدينة نيويورك دبلوماسيين وعلماء ومصرفيين واقتصاديين؛ لإجراء نقاش مُتعمّق حول النتائج الرئيسية التي خرجت بها اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وسيتناول الحدث كيفية إسهام أجندة السياسات لهذا العام في دفع أهداف التحديث الأوسع للصين، والتزامها المستمر بالانفتاح على العالم.

كان الموضوع المركزي لاجتماع "الدورتين" هذا العام هو التكنولوجيا. حيث سلط القادة الضوء على مبادرة AI Plus — وهي دَفعة طًموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الصيني — إلى جانب خطط أوسع لتعزيز الابتكار العلمي وبناء القوة في الصناعات الناشئة. سيبحث المتحدثون في الحدث ما تعنيه هذه الأولويات لمسار الاقتصاد الصيني ودورها في تشكيل مستقبل التطور التكنولوجي العالمي.

كما تبنى المسؤولون الصينيون خطابًا ذا طابع دولي واضح، داعين إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإقامة نظام تجاري عالمي عادل ومفتوح. في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، سيسلط الحدث الإعلامي الضوء على أهمية استمرار الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم — ليس فقط للعلاقات الثنائية، بل أيضًا للاستقرار والازدهار العالميين.

من خلال جمع شخصيات بارزة من مجالات التمويل والدبلوماسية والأوساط الأكاديمية، يوفّر الحدث المُقام في نيويورك فرصةً في الوقت المناسب للانتقال إلى ما هو أبعد من العناوين الإخبارية والتفاعل بجدية مع التوجُّه السياسي المتطور في الصين. نظرًا لأن القرارات المُتخذة في بكين تؤثر بشكل متزايد في الأسواق الدولية، فإن هذا الحدث يؤدي دورًا حيويًا في تعزيز التفاهم المتبادل الذي يحتاج إليه العالم بشكل عاجل.

للتواصل: Aich

[email protected]