CGTN AMERICA 與 CCTV UN：春暖中國：中國發展機遇惠及世界

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13 3月, 2026, 22:15 CST

華盛頓2026年3月13日 /美通社/ -- CGTN America 與 CCTV UN 聯合呈獻「春暖中國：中國發展機遇惠及世界」(China in Springtime: China's Development Opportunities for the World)。

（本資料由 MediaLinks TV, LLC 代表中國中央電視台發佈。 更多資料可於華盛頓特區司法部查詢。）

China Media Group 將於 3 月 13 日（星期五）在紐約市舉辦「春暖中國：中國發展機遇惠及世界」特別活動。

每年一度的中國兩會於星期四在北京閉幕，國家領導人在會上確立了以共同富裕、優質經濟增長及加快科技創新為核心的施政議程。

為了深入解讀兩會精神，這場紐約市媒體盛會將匯聚多位外交官、學者、銀行家及經濟學家，共同探討全國人大及全國政協會議釋出的重要政策訊號。 活動將聚焦本年度政策方針如何推動中國的整體現代化進程，並體現其堅持對外開放的決心。

科技創新，乃今年兩會之重頭戲。 國家領導人特別強調了 AI+ 行動，此宏大計劃旨在將人工智能 (AI) 深度融入中國經濟各大領域。此外，會上也提出要加強科技創新，並在新興產業領域建立競爭優勢。 活動講者將剖析這些發展重心如何牽引中國經濟走向，並解構中國在引領全球科技發展中的角色。

中國官員亦展現出強烈的國際主義視野，呼籲國際社會加強多邊合作，攜手構建公平開放的全球貿易體系。 當前地緣政治風雲變幻，是次媒體活動將聚焦探討全球兩大經濟體保持對話的重要性。這不僅關乎雙邊關係，更對全球的穩定與繁榮影響深遠。

紐約盛會群賢畢至，金融巨子、外交菁英、學術泰斗濟濟一堂，引領各界穿透新聞迷霧，審思中國不斷演變的政策方向。 隨著北京的決策對國際市場的影響與日俱增，舉辦是次活動，對於增進世界迫切需要的互相理解，實有舉足輕重的意義。

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