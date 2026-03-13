CGTN AMERICA & CCTV UN: Čína na jaře - příležitosti čínského rozvoje pro svět
Mar 13, 2026, 06:34 ET
WASHINGTON, 13. března 2026 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN America & CCTV UN vydává zprávu „Čína na jaře – příležitosti čínského rozvoje pro svět".
(Tento materiál distribuuje společnost MediaLinks TV, LLC jménem CCTV. Další informace jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti ve Washingtonu, D.C.)
China Media Group pořádá v pátek 13. března v New Yorku speciální akci „Čína na jaře – příležitosti Číny pro rozvoj světa".
Ve čtvrtek skončilo v Pekingu každoroční politické shromáždění Číny „Dvě zasedání", kde vedoucí státní představitelé představili program zaměřený na společnou prosperitu, vysoce kvalitní ekonomický růst a urychlení technologických inovací.
Ve snaze objasnit význam těchto setkání sejdou se na této mediální akci v New Yorku diplomaté, vědci, bankéři a ekonomové, aby podrobně diskutovali o klíčových závěrech zasedání Národního lidového kongresu a Čínské lidové politické poradní konference. Akce se bude zabývat tím, jak letošní politický program podporuje širší modernizační cíle Číny a její trvalý závazek k otevírání se světu.
Ústředním tématem letošních dvou zasedání byla technologie. Vedoucí představitelé se zaměřili na iniciativu AI Plus – ambiciózní snahu o začlenění umělé inteligence do hlavních sektorů čínské ekonomiky – spolu se širšími plány na rozšíření vědeckých inovací a posílení nových ekonomických odvětví. Řečníci na akci budou zkoumat, co tyto priority znamenají pro ekonomický vývoj Číny a její roli při formování globálního technologického rozvoje.
Čínští představitelé také zaujali výrazně internacionalistický postoj a vyzvali k posílení multilaterální spolupráce a spravedlivému a otevřenému globálnímu obchodnímu systému. Na pozadí rostoucího geopolitického napětí bude tato mediální akce zdůrazňovat, proč je trvalý dialog mezi dvěma největšími ekonomikami světa důležitý – nejen pro bilaterální vztahy, ale i pro globální stabilitu a prosperitu.
Díky setkání předních osobností z oblasti financí, diplomacie a akademické sféry nabízí akce v New Yorku vhodnou příležitost podívat se za titulky novin a vážně se zabývat měnícím se směřováním čínské politiky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí přijímaná v Pekingu mají stále větší dopad na mezinárodní trhy, hrají akce jako tato zásadní roli při podpoře vzájemného porozumění, které svět naléhavě potřebuje.
