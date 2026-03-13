CGTN AMERICA & CCTV UN: China in Springtime: China's Development Opportunities for the World

WASHINGTON, 13 Maret 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN merilis "China in Springtime: China's Development Opportunities for the World".

China Media Group mempersembahkan acara khusus "China in Springtime: China's Development Opportunities for the World" pada hari Jumat, 13 Maret, di New York City.

Dalam pertemuan politik tahunan Dua Sesi di Beijing yang telah berakhir pada hari Kamis, para pemimpin nasional menyusun agenda yang berpusat pada kemakmuran bersama, pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi, dan mempercepat inovasi teknologi.

Untuk membedah arti penting semua pertemuan tersebut, acara media di New York City ini akan menyatukan diplomat, cendekiawan, bankir, dan ekonom untuk melakukan diskusi mendalam tentang poin-poin penting dari sesi Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Tiongkok. Acara tersebut akan membahas bagaimana agenda kebijakan tahun ini memajukan tujuan modernisasi Tiongkok yang lebih luas dan komitmen tanpa henti terhadap keterbukaan.

Teknologi menjadi tema utama dari Dua Sesi tahun ini. Para pemimpin menyoroti Inisiatif AI Plus dan rencana lebih luas untuk mengembangkan inovasi ilmiah dan membangun kekuatan di berbagai industri baru. Inisiatif AI Plus adalah upaya yang ambisius untuk menanamkan kecerdasan buatan di seluruh sektor utama dalam ekonomi Tiongkok. Para pembicara akan mengamati arti semua prioritas ini bagi lintasan ekonomi Tiongkok dan perannya dalam membentuk perkembangan teknologi global.

Para pejabat Tiongkok juga menekankan kerja sama internasional dan menyerukan kerja sama multilateral yang lebih kuat maupun sistem perdagangan global yang adil dan terbuka. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, acara media ini akan menyoroti alasan pentingnya dialog berkelanjutan antara dua ekonomi terbesar di dunia untuk hubungan bilateral maupun stabilitas dan kemakmuran global.

Dengan mempertemukan tokoh terkemuka di bidang keuangan, diplomasi, dan akademisi, acara di New York ini menawarkan kesempatan di saat yang tepat untuk tidak menjadi berita utama saja, namun juga terlibat secara serius dengan arah kebijakan Tiongkok yang terus berkembang. Ketika keputusan yang diambil di Beijing semakin berdampak di pasar internasional, acara seperti ini berperan penting dalam memupuk saling pengertian yang sangat dibutuhkan dunia.

