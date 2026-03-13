CGTN AMERICA & CCTV UN: Trung Quốc vào Xuân: Cơ Hội Phát Triển của Trung Quốc dành cho Thế Giới

WASHINGTON, Ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN phát hành "Trung Quốc vào Xuân: Cơ Hội Phát Triển của Trung Quốc dành cho Thế Giới."

Tập Đoàn Truyền Thông Trung Quốc hân hạnh giới thiệu sự kiện đặc biệt "Trung Quốc vào Xuân: Sự kiện "Cơ Hội Phát Triển của Trung Quốc dành cho Thế Giới" sẽ diễn ra tại thành phố New York vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 3.

Kỳ họp Lưỡng Hội thường niên của Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh vào thứ Năm vừa qua. Tại đây, các nhà lãnh đạo quốc gia đã đề ra chương trình nghị sự trọng tâm về thịnh vượng chung, tăng trưởng kinh tế chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ.

Nhằm phân tích ý nghĩa của các kỳ họp này, sự kiện truyền thông tại thành phố New York sẽ quy tụ giới ngoại giao, các học giả, chuyên gia tài chính và kinh tế để thảo luận chuyên sâu về những nội dung trọng tâm từ các kỳ họp của Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc (Nhân Đại) và Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc (Chính Hiệp). Sự kiện sẽ đi sâu phân tích cách thức chương trình nghị sự năm nay thúc đẩy các mục tiêu hiện đại hóa sâu rộng của Trung Quốc, cũng như cam kết tiếp tục chính sách mở cửa của quốc gia này.

Công nghệ là chủ đề trọng tâm của kỳ họp Lưỡng Hội năm nay. Các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh Sáng kiến "AI Plus" — một nỗ lực đầy tham vọng nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Trung Quốc — cùng các kế hoạch mở rộng đổi mới khoa học và xây dựng thế mạnh trong các ngành công nghiệp mới nổi. Các diễn giả sẽ phân tích tầm ảnh hưởng của những ưu tiên này đối với quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc và vai trò của nước này trong việc định hình sự phát triển công nghệ toàn cầu.

Các quan chức Trung Quốc cũng thể hiện rõ lập trường quốc tế khi kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương và xây dựng một hệ thống thương mại toàn cầu công bằng, mở cửa. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, sự kiện truyền thông này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới — không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn vì sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Quy tụ những tiếng nói hàng đầu từ các lĩnh vực tài chính, ngoại giao và học thuật, sự kiện tại New York là cơ hội kịp thời để đi sâu hơn những thông tin bề nổi và tìm hiểu nghiêm túc về định hướng chính sách đang chuyển mình của Trung Quốc. Khi các quyết định từ Bắc Kinh ngày càng có tác động sâu rộng đến thị trường quốc tế, những sự kiện như thế này đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau mà thế giới đang rất cần.

