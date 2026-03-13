News provided byMediaLinks TV LLC
Mar 13, 2026, 11:32 ET
WASHINGTON, 13. marca 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV OSN vydávajú dokument „Jar v Číne: príležitosti na rozvoj, ktoré Čína ponúka svetu".
(Tento materiál distribuuje MediaLinks TV, LLC v mene CCTV. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, Washington, D.C.)
China Media Group predstavuje špeciálne podujatie „Jar v Číne: „príležitosti na rozvoj, ktoré Čína ponúka svetu", ktoré sa uskutoční v piatok 13. marca v New Yorku.
V Pekingu sa vo štvrtok skončilo každoročné politické stretnutie Číny v rámci dvoch zasadnutí, na ktorom národní lídri predstavili program zameraný na spoločnú prosperitu, kvalitný hospodársky rast a urýchlenie technologických inovácií.
Aby sa zdôraznil význam týchto stretnutí, mediálne podujatie v New Yorku zvoláva diplomatov, akademikov, bankárov a ekonómov na podrobnú diskusiu o kľúčových poznatkoch zo zasadnutí Národného ľudového kongresu a Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie. Podujatie sa bude zaoberať tým, ako tohtoročný politický program napĺňa širšie ciele modernizácie Číny a jej trvalý záväzok otvárať sa svetu.
Ústrednou témou tohtoročných dvoch zasadnutí boli technológie. Lídri zdôraznili iniciatívu AI Plus – ambiciózny cieľ zaviesť umelú inteligenciu do hlavných sektorov čínskeho hospodárstva – spolu so širšími plánmi na rozšírenie vedeckých inovácií a posilnenie rozvíjajúcich sa odvetví. Rečníci na podujatí preskúmajú, čo tieto priority znamenajú pre hospodársku trajektóriu Číny a jej úlohu pri formovaní globálneho technologického rozvoja.
Čínski predstavitelia tiež zaujali výrazne internacionalistický tón a vyzvali na silnejšiu multilaterálnu spoluprácu a spravodlivý a otvorený globálny obchodný systém. Na pozadí rastúceho geopolitického napätia mediálne podujatie zdôrazní, prečo je dôležitý trvalý dialóg medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta – nielen pre bilaterálne vzťahy, ale aj pre globálnu stabilitu a prosperitu.
Vďaka spojeniu popredných hlasov z oblasti financií, diplomacie a akademickej obce ponúka newyorské podujatie v pravý čas príležitosť prekročiť titulky správ a vážne sa zaoberať vyvíjajúcim sa politickým smerovaním Číny. Keďže rozhodnutia prijaté v Pekingu sa čoraz viac dotýkajú medzinárodných trhov, udalosti ako je táto zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore vzájomného porozumenia, ktoré svet naliehavo potrebuje.
Kontakt: Aich
[email protected]
Share this article