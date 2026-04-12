WASHINGTON, 12 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America e a CCTV UN lançam a "Celebração do Dia da Língua Chinesa da ONU com o evento" Civilizações Brilhantes da Língua Chinesa "

(Este material é distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, DC)

Marcando o 17º Dia Anual da Língua Chinesa da ONU, a Missão Permanente da República Popular da China nas Nações Unidas, em parceria com o China Media Group, apresenta "Civilizações Brilhantes da Língua Chinesa".

Este evento internacional em 13 de abril de 2026 celebrará a rica herança cultural e o significado global da língua chinesa.

O Dia da Língua Chinesa da ONU, estabelecido pelas Nações Unidas em 2010, é celebrado todos os anos em 20 de abril para homenagear Cang Jie, a lendária figura creditada com a criação de caracteres chineses. A data se alinha ao tradicional termo solar chinês "Grain Rain" (Guyu), destacando as profundas raízes culturais e o legado histórico de um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo.

Com mais de um bilhão de falantes nativos, o mandarim tem a distinção de ser uma das seis línguas oficiais das Nações Unidas desde 1946. O chinês desempenha um papel vital na promoção do multilinguismo e da diversidade cultural em plataformas globais.

Há um interesse crescente pelo mandarim em todo o mundo como uma força única para entender, escrever e expressar a realidade. Aproxima as sociedades e cria um espírito de amizade. O Dia da Língua Chinesa da ONU cria uma plataforma para o diálogo e promove a aprendizagem mútua, o intercâmbio cultural e a cooperação global.

O mandarim não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um vínculo que fortalece as amizades e abre portas para inúmeros alunos para novas carreiras e compreensão da civilização chinesa.

O evento de segunda-feira na sede da ONU em Nova York contará com palestras de estimados diplomatas e especialistas em idiomas, além de apresentações musicais clássicas que celebram as tradições artísticas chinesas.

"Chinese Language Shining Civilizations" serve como um lembrete orgulhoso da influência duradoura da língua chinesa ao longo da história e seu papel vital hoje na promoção da comunicação e do intercâmbio cultural em todo o mundo.

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