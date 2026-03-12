CGTN AMERICA y CCTV ONU: China en primavera: oportunidades de desarrollo de China para el mundo

WASHINGTON, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan "China in Springtime: China's Development Opportunities for the World" (China en primavera: oportunidades de desarrollo de China para el mundo).

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Hay información adicional disponible en el Departamento de Justicia, Washington, D. C.)

China Media Group presenta el evento especial "China en primavera: oportunidades de desarrollo de China para el mundo" en la ciudad de Nueva York el viernes 13 de marzo.

La reunión política anual de las Dos Sesiones de China concluyó el jueves en Beijing, y los líderes nacionales establecieron una agenda centrada en la prosperidad común, el crecimiento económico de alta calidad y la aceleración de la innovación tecnológica.

Para desentrañar la importancia de estas reuniones, el evento para los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York convocará a diplomáticos, académicos, banqueros y economistas para un debate en profundidad sobre las conclusiones clave de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El evento explorará cómo la agenda política de este año promueve los objetivos de modernización más amplios de China y su compromiso continuo con la apertura.

Un tema central de las dos sesiones de este año fue la tecnología. Los líderes destacaron la Iniciativa AI Plus, un ambicioso impulso para integrar la inteligencia artificial en los principales sectores de la economía china, junto con planes más amplios para expandir la innovación científica y fortalecer las industrias emergentes. Los oradores del evento examinarán lo que estas prioridades significan para la trayectoria económica de China y su papel en la configuración del desarrollo tecnológico mundial.

Los funcionarios chinos también adoptaron un tono notablemente internacionalista y pidieron una cooperación multilateral más sólida y un sistema de comercio mundial justo y abierto. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, el evento para los medios de comunicación destacará por qué es importante el diálogo sostenido entre las dos economías más grandes del mundo, no solo para las relaciones bilaterales, sino también para la estabilidad y la prosperidad mundiales.

Al reunir a las principales voces de las finanzas, la diplomacia y el mundo académico, el evento de Nueva York ofrece una oportunidad oportuna para ir más allá de los titulares y participar seriamente en la evolución de la dirección política de China. A medida que las decisiones tomadas en Beijing repercuten cada vez más en los mercados internacionales, eventos como este desempeñan un papel vital en el fomento del entendimiento mutuo que el mundo necesita con urgencia.

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