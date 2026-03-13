WASZYNGTON, 13 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN America i CCTV UN publikują materiał „Chiny wiosną: możliwości rozwojowe Chin dla świata".

(Materiał jest dystrybuowany przez MediaLinks TV, LLC w imieniu CCTV. Dodatkowe informacje są dostępne w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie).

China Media Group organizuje w piątek, 13 marca, w Nowym Jorku wydarzenie specjalne zatytułowane „Chiny wiosną: możliwości rozwojowe Chin dla świata".

Doroczne chińskie zgromadzenie polityczne „Dwie Sesje" zakończyło się w czwartek w Pekinie, gdzie przywódcy państwowi przedstawili program działań koncentrujący się na wspólnym dobrobycie, wysokiej jakości wzroście gospodarczym i przyspieszeniu innowacji technologicznych.

Aby przeanalizować znaczenie tych obrad, podczas wydarzenia medialnego w Nowym Jorku zgromadzą się dyplomaci, naukowcy, bankierzy i ekonomiści, którzy przeprowadzą pogłębioną dyskusję na temat najważniejszych wniosków z sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. W trakcie wydarzenia omówione zostaną sposoby, w jakie tegoroczny program polityczny wspiera szersze cele modernizacji Chin i ich dalsze zobowiązanie do otwartości na współpracę międzynarodową.

Jednym z głównych tematów tegorocznych obrad „Dwóch Sesji" była technologia. Przywódcy zwrócili szczególną uwagę na inicjatywę AI Plus – ambitny program mający na celu wdrażanie sztucznej inteligencji w kluczowych sektorach chińskiej gospodarki – wraz z szerszymi planami rozwoju innowacji naukowych i budowania potencjału w nowych sektorach przemysłu. Prelegenci wydarzenia przeanalizują, co te priorytety oznaczają dla kierunku rozwoju chińskiej gospodarki i jej roli w kształtowaniu globalnego rozwoju technologicznego.

Chińscy przedstawiciele przyjęli również wyraźnie międzynarodowy ton, wzywając do silniejszej współpracy wielostronnej i budowy sprawiedliwego, otwartego globalnego systemu handlowego. W kontekście rosnących napięć geopolitycznych wydarzenie medialne podkreśli, dlaczego utrzymywanie dialogu między dwiema największymi gospodarkami świata ma znaczenie – nie tylko dla relacji dwustronnych, ale także dla globalnej stabilności i dobrobytu.

Poprzez zgromadzenie czołowych przedstawicieli świata finansów, dyplomacji i środowiska akademickiego wydarzenie w Nowym Jorku stanowi dobrą okazję, aby wyjść poza nagłówki prasowe i poważnie zaangażować się w analizę zmieniającego się kierunku chińskiej polityki. W miarę jak decyzje podejmowane w Pekinie coraz silniej oddziałują na rynki międzynarodowe, wydarzenia takie jak to odgrywają istotną rolę w budowaniu wzajemnego zrozumienia, którego świat pilnie potrzebuje.

Kontakt: Aich

[email protected]