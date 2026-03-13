ВАШИНГТОН, 13 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN выпускают «Китай весной — развитие Китая как возможности для всего мира».

China Media Group представляет специальное мероприятие «Китай весной — развитие Китая как возможности для всего мира» в Нью-Йорке в пятницу, 13 марта.

В четверг в Пекине завершилось ежегодное политическое собрание «Две сессии», на котором национальные лидеры представили актуальную повестку о всеобщем процветании, высококачественном экономическом росте и ускорении технологических инноваций.

С целью раскрыть значимость этих собраний для СМИ в Нью-Йорке будет проведено мероприятие, на котором соберутся дипломаты, ученые, банкиры и экономисты для подробного обсуждения ключевых выводов из сессий Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. На мероприятии будет рассмотрен вопрос о том, как политическая повестка этого года продвигает более широкие цели модернизации Китая и его неизменную приверженность открытости.

Центральной темой двух сессий этого года были технологии. Лидеры обратили внимание на инициативу AI Plus — амбициозный толчок к внедрению искусственного интеллекта в основных секторах китайской экономики — наряду с более широкими планами по расширению научных инноваций и наращиванию потенциала в развивающихся отраслях. Спикеры мероприятия рассмотрят, что эти приоритеты означают для экономической траектории Китая и его роли в формировании глобального технологического развития.

Китайские официальные лица также придерживались заметно интернационалистского тона, призывая к более тесному многостороннему сотрудничеству и справедливой, открытой глобальной торговой системе. На фоне растущей геополитической напряженности, на медиа-мероприятии будет затронута тема, почему устойчивый диалог между двумя крупнейшими экономиками мира имеет значение. И речь идет не только о двусторонних отношениях, но и глобальной стабильности и процветании.

Объединяя ведущие голоса из финансовых, дипломатических и академических кругов, мероприятие в Нью-Йорке предлагает своевременную возможность выйти за рамки заголовков и уделить серьезное внимание развивающемуся политическому направлению Китая. По мере того, как решения, принимаемые в Пекине, все чаще распространяются на международные рынки, подобные события играют жизненно важную роль в укреплении взаимопонимания, в котором срочно нуждается мир.

