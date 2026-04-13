CGTN AMERICA e a CCTV ONU: Comemoração do 55º aniversário da Diplomacia do Pingue-Pongue realizada em Pequim

WASHINGTON, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN America e a CCTV UN lançam "Comemoração do 55º aniversário da Diplomacia do Pingue-Pongue realizada em Pequim"

(Este material é distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, DC)

Um evento comemorativo marcando o 55º aniversário da Diplomacia do Pingue-Pongue entre China e EUA foi realizado na sexta-feira, no Estádio Coberto da Capital, em Pequim.

A comemoração foi organizada conjuntamente pela Administração Geral de Esportes da China, pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros.

Mais de 500 participantes estiveram presentes no evento, incluindo representantes de órgãos governamentais, organizações internacionais, dos setores esportivo e de mídia, bem como delegados jovens de ambos os países.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, enfatizou que o grupo permanece comprometido em aproximar os povos da China e dos EUA por meio de intercâmbios e cooperação, além de promover o aprendizado mútuo. Em um novo ponto de partida, enquanto a China inicia o próximo período do Plano Quinquenal, Shen acrescentou que o CMG está pronto para trabalhar com todos os setores para levar adiante o espírito da "Diplomacia do Pingue-Pongue" e contribuir para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Jan Carol Berris, vice-presidente do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China, que participou dos intercâmbios de Pingue-Pongue há 55 anos, disse que espera que o espírito de respeito mútuo e engajamento amistoso, incorporado na "Diplomacia do Pingue-Pongue", ajude a promover uma relação bilateral forte, estável e respeitosa, que atenda aos interesses dos povos de ambos os países e contribua para a paz e o desenvolvimento globais.

Petra Erika Gummesson Soerling, presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa, descreveu a "Diplomacia do Pingue-Pongue" como um marco na história do tênis de mesa, esperando que seu espírito seja levado adiante para fortalecer a amizade transfronteiriça.

Durante o evento, os ex-jogadores de tênis de mesa Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris e Judy Louise Hoarfrost compartilharam suas memórias da histórica jornada do pingue-pongue que aproximou as relações China-EUA há mais de meio século.

O documentário do CMG, "A Bola de Prata: Uma Jornada Além", foi oficialmente lançado durante o evento, mostrando como o esporte pode promover intercâmbios entre povos da China e dos EUA.

A cerimônia também marcou o lançamento de uma série de atividades de intercâmbio esportivo entre jovens da China e dos EUA para 2026.

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