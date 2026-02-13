CGTN AMERICA & CCTV UN: CMG apresenta "Prelúdio ao Gala do Festival da Primavera" em Nova Iorque, celebrando o Ano do Cavalo

WASHINGTON, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN lançam CMG apresenta "Prelude to the Spring Festival Gala" (Prelúdio para a Gala do Festival da Primavera) na cidade de Nova York, comemorando o Ano do Cavalo

O China Media Group apresenta o "Prelúdio ao Gala do Festival da Primavera" na cidade de Nova Iorque, marcando a alegre chegada do Ano do Cavalo com uma noite de celebração cultural, inovação e unidade global.

Agora em seu terceiro ano consecutivo, o emblemático "Prelúdio ao Gala do Festival da Primavera", que acontecerá na sexta-feira, 13 de fevereiro, no centro de Manhattan, receberá ilustres convidados representando a China, os Estados Unidos e as Nações Unidas, que transmitirão mensagens sinceras promovendo o intercâmbio cultural, a cooperação internacional e a unidade global.

O Ano do Cavalo começa em 17 de fevereiro. Assistir ao Gala do Festival da Primavera da CMG na véspera do Ano Novo Chinês é uma tradição para o povo chinês. A celebração serve como um símbolo cultural para o mundo explorar e entender a China.

O evento "Prelúdio ao Gala do Festival da Primavera" em Nova Iorque partilhará esse mesmo espírito e contará com apresentações dinâmicas, mostrando tanto a tradição como a modernidade. Uma apresentação de Dança do Dragão dará início à noite e, mais tarde, músicos e artistas subirão ao palco para cantar e dançar em celebração à diversidade e à harmonia.

Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um show de mágica exclusivo de um artista conhecido por ilusões em grande escala e experiências imersivas. O programa incluirá interação com o público e com robôs falantes.

Haverá uma exposição excepcional de trabalhos de IA da convocatória global de trabalhos visuais de IA "Bright Future of Humanity" (Futuro Brilhante da Humanidade), lançada em agosto passado, convidando jovens criadores a usar a IA para contar histórias positivas e voltadas para o futuro.

Um dos atos finais será uma notável demonstração de Tai Chi e artes marciais, e a noite será encerrada com música e um desfile de moda apresentando designs inspirados tanto na tradição quanto na tecnologia.

O "Prelúdio para o Gala do Festival da Primavera" de 2026 refletirá com sucesso o espírito de intercâmbio cultural e respeito mútuo, reforçando a importância das tradições compartilhadas em uma comunidade global.

