CGTN AMERICA a CCTV OSN: CMG uvádza „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti" v New Yorku - oslava príchodu Roku koňa
Feb 13, 2026, 10:31 ET
WASHINGTON, 13. február 2026 /PRNewswire/ – CGTN America a CCTV UN prinášajú podujatie CMG uvádza „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti" v New Yorku – oslava príchodu Roku koňa
Spoločnosť China Media Group uvádza „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti" v New Yorku, ktorým si pripomína radostný príchod Roku koňa večerom plným kultúrnych osláv, inovácií a globálnej jednoty.
V piatok 13. februára sa v centre Manhattanu koná už tretí ročník vlajkového podujatia pod názvom „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti", na ktorej sa zúčastnia významní hostia zastupujúci Čínu, USA a Organizáciu Spojených národov. Odovzdajú úprimné posolstvá na podporu kultúrnej výmeny, medzinárodnej spolupráce a globálnej jednoty.
Rok Koňa začína 17. februára. Pre Číňanov je sledovanie každoročného galavečera Jarnej slávnosti CMG v predvečer čínskeho Nového roka tradíciou. Oslava slúži ako kultúrny symbol pre svet, aby mohol objavovať Čínu a porozumieť jej.
Podujatie „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti" v New Yorku sa bude niesť v rovnakom duchu a prinesie dynamické vystúpenia, ktoré predstavia tradíciu aj modernosť. Večer odštartuje vystúpením s dračím tancom a neskôr sa na pódiu objavia hudobníci a umelci, ktorí budú spievať a tancovať na oslavu rozmanitosti a harmónie.
Účastníci budú mať možnosť vychutnať si jedinečnú magickú show umelca známeho veľkolepými ilúziami a pohlcujúcimi zážitkami. Súčasťou predstavenia bude interakcia s publikom aj s hovoriacimi robotmi.
Ďalej tu bude vystavená výnimočná výstava diel s AI z globálnej výzvy na predkladanie vizuálnych diel vytvorených s AI pod názvom „Svetlá budúcnosť ľudstva", ktorá bola spustená v auguste minulého roka a vyzvala mladých tvorcov, aby prostredníctvom AI vyrozprávali príbehy orientované na budúcnosť.
Jedným zo záverečných vystúpení bude pozoruhodná ukážka taiči a bojových umení. Večer uzavrie hudba a módna prehliadka s návrhmi inšpirovanými tradíciami aj technológiami.
„Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti" v roku 2026 úspešne odráža ducha kultúrnej výmeny a vzájomnej úcty, pričom posilňuje význam spoločných tradícií v globálnom spoločenstve.
(Tento materiál distribuuje MediaLinks TV, LLC v mene CCTV. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, Washington, D.C.)
