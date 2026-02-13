CGTN AmericaおよびCCTV UN：CMG社、午年を祝う「春節ガラ前夜祭」をニューヨークで開催

ワシントン, 2026年2月13日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaおよびCCTV UNは、CMG社が馬年を祝う「春節ガラ前夜祭」をニューヨークで開催することを発表

China Media Group社が主催する「春節ガラ前夜祭」（Prelude to the Spring Festival Gala）は、午年の到来を祝した文化の祭典、イノベーション、世界の団結を掲げる一夜のイベントです。

今年で3年連続の開催となる一大イベントの「春節ガラ前夜祭」は、2月13日（金）にマンハッタンのミッドタウンで開催される予定となっており、中国、米国、連合国を代表する著名なゲストを迎え、文化交流、国際協力、世界的な団結を促進する心のこもったメッセージを伝える取り組みです。

午年は2月17日から始まり、中国人にとって旧正月の前夜にCMGの春節ガラを見ることが伝統となっています。この祝典は、世界が中国を知って理解する文化的シンボルになります。

ニューヨークで開催される「春節ガラ前夜祭」はこの伝統を共有するイベントとなっており、伝統と現代性の両方を披露するダイナミックなパフォーマンスが執り行われます。同イベントは龍舞で幕を開け、その後ミュージシャンやパフォーマーがステージに登場し、多様性と調和を祝して歌い踊ります。

来場者は、大規模なイリュージョンや没入体験で知られるアーティストによるユニークなマジックショーを楽しむことができ、催されるショーでは、観客との交流や、喋るロボットとの交流も予定されています。

同会場では、AIを活用したポジティブで未来志向のストーリーテリングを行う若手クリエイターを募集して昨年8月にスタートした、グローバルAIビジュアル作品公募「人類の明るい未来」（Bright Future of Humanity）の優秀作品が展示予定となっています。

イベントの最後には太極拳と武術が披露され、音楽が流れる中、伝統とテクノロジーからインスピレーションを得たデザインのファッションショーが行われて一夜は幕を閉じます。

2026年の「春節ガラ前夜祭」は、文化交流とお互いを尊重する精神を見事に反映し、国際社会における伝統の共有の重要性を強化するものとなります。

（本資料はCCTVに代わってMediaLinks TV, LLCによって配信されました。追加情報はワシントンD.C.の司法省で公開されています）

連絡先：Jose

[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC