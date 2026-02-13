CGTN AMERICA & CCTV UN: CMG prezentuje „Preludium Gali Święta Wiosny" w Nowym Jorku w ramach obchodów rozpoczęcia roku ognistego konia

WASZYNGTON, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publikuje artykuł pt. CMG prezentuje „Preludium Gali Święta Wiosny" w Nowym Jorku w ramach obchodów rozpoczęcia roku ognistego konia

China Media Group prezentuje „Preludium Gali Święta Wiosny" w Nowym Jorku. Wydarzenie to obejmuje wieczór święta kultury, innowacji i globalnej jedności, będący radosnym powitaniem roku ognistego konia.

Już trzeci rok z rzędu flagowe wydarzenie „Preludium Gali Święta Wiosny", które zaplanowano na piątek, 13 lutego, w centrum Manhattanu, powita znamienitych gości z Chin, USA i przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, wysyłając serdeczny przekaz, który promuje wymianę kulturową, międzynarodową współpracę i globalną jedność.

Rok ognistego konia rozpocznie się 17 lutego. Oglądanie Gali Święta Wiosny CMG w przededniu Chińskiego Nowego Roku jest popularną tradycja wśród mieszkańców Chin. Pełni ona rolę kulturowego symbolu dla świata, zachęcającego do odkrywania i zrozumienia Chin.

Wydarzenie „Preludium Gali Święta Wiosny" w Nowym Jorku będzie charakteryzować się tą samą atmosferą dzięki żywiołowym występom, które nawiązują zarówno do tradycji, jak i nowoczesności. Wieczór rozpocznie się Tańcem smoka, po którym na scenie pojawią się muzycy i wykonawcy celebrujący różnorodność i harmonię swoim śpiewem i tańcem.

Widzowie będą mieć również okazję do uczestnictwa w pokazie sztuk magicznych przygotowanym przez artystę znanego z iluzji na wielką skalę i wciągających doświadczeń. W ramach tego pokazu przewidziano interakcję z publicznością i mówiącymi robotami.

Przygotowano też wystawę niesamowitych prac z udziałem AI, które powstały w ramach międzynarodowego konkursu sztuk wizualnych AI pt. „Świetlana przyszłość ludzkości". Konkurs zainaugurowano w sierpniu ubiegłego roku, zapraszając młodych twórców do zastosowania technologii AI do opowiedzenia pozytywnej historii na temat przyszłości.

Jedną z ostatnich odsłon wydarzenia będzie wspaniały pokaz Tai Chi i sztuk walki, a finałem wieczoru będzie występ muzyczny i pokaz mody, podczas którego zaprezentowane zostaną projekty inspirowane zarówno tradycją jak i technologią.

Tegoroczne „Preludium Gali Święta Wiosny" z powodzeniem odzwierciedla ducha wymiany kulturowej i wzajemnego szacunku, umacniając wagę wspólnych tradycji wśród globalnej społeczności.

