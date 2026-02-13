WASHINGTON, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Communiqué de CGTN America et CCTV UN : CMG présente le « Prélude au gala du festival de printemps » à New York en célébration de l'année du Cheval

China Media Group présente le « Prélude au gala de la fête du printemps » à New York, marquant l'arrivée joyeuse de l'année du Cheval par une soirée de célébration culturelle, d'innovation et d'unité mondiale.

Pour la troisième année consécutive, l'événement phare « Prélude au gala de la fête du printemps », qui aura lieu le vendredi 13 février à Midtown Manhattan, accueillera des invités de marque représentant la Chine, les États-Unis et les Nations unies, qui délivreront des messages authentiques en faveur des échanges culturels, de la coopération internationale et de l'unité mondiale.

L'année du Cheval commence le 17 février. Assister au gala de la fête du printemps de CMG à la veille du Nouvel An chinois est une tradition pour les Chinois. Ces festivités servent de symbole culturel pour permettre au monde de découvrir et de mieux comprendre la Chine.

L'événement « Prélude au gala de la fête du printemps » à New York partagera ce même esprit et proposera des spectacles dynamiques, mettant en valeur à la fois la tradition et la modernité. Un spectacle de danse du dragon ouvrira la soirée, puis des musiciens et des artistes monteront sur scène pour chanter et danser afin de célébrer la diversité et l'harmonie.

Les participants auront l'occasion d'assister à un spectacle de magie unique donné par un artiste reconnu pour ses illusions grand format et ses expériences immersives. Le spectacle comprendra des interactions avec le public et avec des robots parlants.

Une exposition d'œuvres d'IA exceptionnelles sera organisée dans le cadre de l'appel à soumission d'œuvres visuelles d'IA « Bright Future of Humanity », lancé en août dernier, qui invite les jeunes créateurs à utiliser l'IA pour raconter des histoires positives et tournées vers l'avenir.

L'un des derniers actes sera une remarquable démonstration de tai-chi et d'arts martiaux, et la nuit se terminera par de la musique et un défilé de mode présentant des créations inspirées à la fois de la tradition et de la technologie.

Le « Prélude au gala de la fête du printemps » de 2026 reflétera avec succès l'esprit d'échange culturel et de respect mutuel, renforçant l'importance des traditions partagées au sein d'une communauté mondiale.

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Contact : Jose

[email protected]