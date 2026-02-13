CGTN AMERICA и CCTV UN: CMG представляет «Прелюдию к гала-концерту праздника весны» в Нью-Йорке, приуроченную к Году лошади

ВАШИНГТОН, 13 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN представляют программу CMG «Прелюдию к гала-концерту праздника весны» в Нью-Йорке, приуроченную к Году лошади

China Media Group представляет «Прелюдию к гала-концерту праздника весны» в Нью-Йорке, ознаменовавшую радостное наступление Года лошади вечерним культурным праздником, инновациями и глобальным единством.

Уже третий год подряд флагманская «Прелюдия к гала-концерту праздника весны», которая состоится в пятницу, 13 февраля, в центре Манхэттена, встретит уважаемых гостей, представляющих Китай, США и Организацию Объединенных Наций, и передаст искренние послания, способствующие культурному обмену, международному сотрудничеству и глобальному единству.

Год лошади начинается 17 февраля. Смотреть гала-концерт праздника весны CMG в канун китайского Нового года стало традицией для китайцев. Празднование служит культурным символом для всего мира, помогающим исследовать и понимать Китай.

Мероприятие «Прелюдия к Гала-концерту Праздника весны» в Нью-Йорке будет проходить в том же духе и будет включать динамичные спектакли, демонстрирующие как традиции, так и современность. Вечером начнется танец дракона, а затем музыканты и исполнители появятся на сцене, будут петь и танцевать, чтобы отпраздновать разнообразие и гармонию.

У посетителей будет возможность насладиться уникальным магическим шоу художника, известного масштабными иллюзиями и захватывающими впечатлениями. Шоу будет включать в себя взаимодействие с аудиторией и с говорящими роботами.

В рамках глобального конкурса визуальных работ по искусственному интеллекту «Светлое будущее человечества», который был запущен в августе прошлого года, состоится показ выдающихся работ по искусственному интеллекту, приглашающий молодых создателей использовать ИИ для позитивного, ориентированного на будущее повествования.

Одним из заключительных актов станет замечательная демонстрация тайцзицюань и боевых искусств, а ночь завершится музыкой и показом мод с дизайном, вдохновленным как традициями, так и технологиями.

«Прелюдия к Гала-концерту Праздника весны» 2026 года будет успешно отражать дух культурного обмена и взаимного уважения, усиливая важность общих традиций в мировом сообществе.

(Этот материал распространен компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.)

Контакты: Jose

[email protected]