CGTN AMERICA & CCTV UN: CMG Mempersembahkan "Prelude to the Spring Festival Gala" di Kota New York, Merayakan Tahun Kuda

WASHINGTON, 13 Februari 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN merilis CMG Mempersembahkan "Prelude to the Spring Festival Gala" di New York City, Merayakan Tahun Kuda

China Media Group mempersembahkan "Prelude to the Spring Festival Gala" di Kota New York, menandai kedatangan Tahun Kuda yang penuh sukacita dengan malam perayaan budaya, inovasi, dan persatuan global.

Kini di tahun ketiga berturut-turut, acara unggulan "Prelude to the Spring Festival Gala", yang berlangsung pada hari Jumat, 13 Februari, di Midtown Manhattan, akan menyambut para tamu terhormat yang mewakili Tiongkok, AS, dan PBB, menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh hati untuk mempromosikan pertukaran budaya, kerja sama internasional, serta persatuan global.

Tahun Kuda dimulai pada tanggal 17 Februari. Menonton CMG Spring Festival Gala pada malam Tahun Baru Imlek telah menjadi tradisi bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan ini adalah simbol budaya bagi dunia untuk mengeksplorasi dan memahami Tiongkok.

Acara "Prelude to the Spring Festival Gala" di Kota New York akan berbagi semangat yang sama dan akan menampilkan berbagai pertunjukan yang dinamis, menampilkan tradisi dan modernitas. Pertunjukan Tarian Naga akan mengawali malam itu, kemudian para musisi dan penampil akan tampil di panggung, bernyanyi dan menari untuk merayakan keberagaman dan harmoni.

Para pengunjung akan berkesempatan untuk menikmati pertunjukan sulap unik dari seniman yang terkenal dengan ilusi berskala besar dan pengalaman yang imersif. Pertunjukan ini akan mencakup interaksi dengan penonton dan robot yang dapat berbicara.

Akan ada tampilan karya AI yang luar biasa dari panggilan pengajuan karya visual AI global "Bright Future of Humanity", yang diluncurkan pada bulan Agustus lalu, yang mengundang para kreator muda untuk menggunakan AI untuk penceritaan yang positif dan berorientasi pada masa depan.

Salah satu pertunjukan terakhir adalah demonstrasi Tai Chi dan seni bela diri yang luar biasa, dan malam itu akan ditutup dengan musik dan peragaan busana yang menampilkan desain yang terinspirasi oleh tradisi dan teknologi .

"Prelude to the Spring Festival Gala" 2026 akan berhasil mencerminkan semangat pertukaran budaya dan rasa saling menghormati, memperkuat pentingnya tradisi bersama dalam komunitas global.

