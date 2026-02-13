شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: مجموعة الصين الإعلامية (CMG) تُقدِّم فعالية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" في مدينة نيويورك، احتفالًا بعام الحصان

واشنطن، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة أن مجموعة الصين الإعلامية (CMG) ستقدم فعالية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" في مدينة نيويورك، احتفالًا بعام الحصان.

تُقدِّم فعالية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" في مدينة نيويورك، إيذانًا بالاستقبال البهيج لعام الحصان، في أمسية تجمع بين الاحتفاء الثقافي والابتكار والوحدة العالمية.

الآن وفي عامها الثالث على التوالي، تُقام الفعالية الرئيسية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" يوم الجمعة 13 فبراير في منطقة ميدتاون مانهاتن، وتستضيف شخصيات بارزة تمثل الصين والولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع رسائل صادقة تعزِّز التبادل الثقافي، والتعاون الدولي، والوحدة العالمية.

يبدأ عام الحصان في 17 فبراير. لطالما كانت مشاهدة حفل مهرجان الربيع الذي تنظمه مجموعة الصين الإعلامية (CMG) في ليلة رأس السنة الصينية تقليدًا راسخًا لدى الشعب الصيني. يمثل هذا الاحتفال رمزًا ثقافيًا يتيح للعالم استكشاف الصين وفهمها.

ستجسد فعالية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" في نيويورك الروح ذاتها، وستُقدِّم عروضًا ديناميكية تجمع بين الأصالة والحداثة. ستفتتح الأمسية بعرض رقصة التنين، يلي ذلك صعود موسيقيين ومؤدين إلى المسرح لتقديم عروض غنائية وراقصة تحتفي بالتنوع والانسجام.

سيحظى الحضور بفرصة الاستمتاع بعرض سحري فريد يقدمه فنان معروف بعروض الخدع البصرية واسعة النطاق والتجارب الغامرة. سيتضمن العرض التفاعل مع الجمهور والروبوتات المتحدثة.

كما سيُقام عرض مميز لأعمال الذكاء الاصطناعي ضمن الدعوة العالمية لتقديم أعمال بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بعنوان "مستقبل مشرق للبشرية"، والتي أُطلقت في أغسطس الماضي، مع دعوة المبدعين الشباب إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في سرد قصص إيجابية تستشرف المستقبل.

من بين الفقرات الختامية عرض لافت لتاي تشي وفنون القتال، على أن تُختتم الليلة بعروض موسيقية وعرض أزياء يدمج تصاميم مستوحاة من التراث والتكنولوجيا معًا.

ستعكس فعالية "تمهيدًا لحفل مهرجان الربيع" لعام 2026 بنجاح روح التبادل الثقافي والاحترام المتبادل، مؤكدةً على أهمية التقاليد المشتركة في المجتمع العالمي.

(يتم توزيع هذه المادة من قبل MediaLinks TV, LLC، نيابة عن مكتب تليفزيون الصين "CCTV". لمزيد من المعلومات، يُمكن الرجوع إلى وزارة العدل في واشنطن العاصمة).

للتواصل: Jose

[email protected]