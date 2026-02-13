CGTN AMERICA y CCTV UN: CMG presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, para celebrar el Año del Caballo

WASHINGTON, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan CMG presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, para celebrar el Año del Caballo

China Media Group presenta el "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, que marca la alegre llegada del Año del Caballo con una noche de celebración cultural, innovación y unidad mundial.

Ahora, en su tercer año consecutivo, la celebración emblemática "Preludio a la Gala del Festival de Primavera", que tendrá lugar el viernes 13 de febrero en el centro de Manhattan, recibirá a invitados distinguidos que representen a China, EE. UU. y las Naciones Unidas y transmitirá mensajes sinceros que promuevan el intercambio cultural, la cooperación internacional y la unidad mundial.

El Año del Caballo comienza el 17 de febrero. Ver la Gala del Festival de Primavera de CMG en vísperas del Año Nuevo chino es una tradición para los chinos. La celebración representa un símbolo cultural para que el mundo explore y comprenda China.

El evento "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en Nueva York compartirá ese mismo espíritu y contará con actuaciones dinámicas, que mostrarán tanto la tradición como la modernidad. El acto de Danza del Dragón dará inicio a la noche y luego los músicos e intérpretes aparecerán en el escenario cantando y bailando para celebrar la diversidad y la armonía.

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia impresionante de un artista conocido por sus ilusiones a gran escala y experiencias inmersivas. El espectáculo incluirá interacción con el público y con robots que hablan.

Habrá una exhibición extraordinaria de obras de IA de la convocatoria mundial de obras visuales de IA "Bright Future of Humanity" (Un futuro brillante para la humanidad), que se lanzó en agosto pasado e invita a los jóvenes creadores a usar la IA para contar historias positivas orientadas al futuro.

Una de las actuaciones finales será una increíble demostración de Tai Chi y artes marciales y la noche terminará con música y un desfile de moda con diseños inspirados tanto en la tradición como en la tecnología.

El "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" de 2026 reflejará con éxito el espíritu de intercambio cultural y respeto mutuo y reforzará la importancia de las tradiciones compartidas en una comunidad mundial.

Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV.

