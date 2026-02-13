CGTN AMERICA 及 CCTV UN：CMG 在紐約市呈獻《春晚倒數》共賀馬年

華盛頓2026年2月14日 /美通社/ -- CGTN America 及 CCTV UN 報道 CMG 在紐約市舉辦《春晚倒數》(Prelude to the Spring Festival Gala) 活動，喜迎馬年

China Media Group 於紐約市呈獻《春晚倒數》，以文藝盛會融匯創新與世界共融，歡慶駿馬迎春。

這場《春晚倒數》旗艦活動連續第三年舉行，將於 2 月 13 日（星期五）在曼克頓中城區上演。屆時，來自中國、美國及聯合國的貴賓將聚首一堂，共同傳遞促進文化交流、國際合作和全球團結的衷心祝願。

2 月 17 日為馬年大年初一。 在農曆新年除夕夜收看 CMG 春節聯歡晚會，是中國人的傳統習俗。 這項慶祝活動亦成為世界認識及了解中國文化的重要象徵。

紐約市《春晚倒數》活動秉承同一精神，以朝氣洋溢的演出，穿梭古今，盡展傳統與創新。 晚會將由舞龍表演揭開序幕，隨後一眾音樂家及表演者載歌載舞，以歌聲舞姿頌讚多元與和諧。

來賓將可欣賞一場別開生面的魔術表演，由擅長大型幻術及身歷其境體驗的知名魔術師精心獻上。 表演將包括與觀眾互動，以及與懂得說話的機械人交流。

會場更設「人類璀璨未來 (Bright Future of Humanity)」全球人工智能 (AI) 視覺藝術優秀作品展。此項徵集活動始於去年 8 月，廣邀青年創作人以人工智能譜寫積極向上、前瞻未來的動人篇章。

其中一個壓軸節目是氣勢恢宏的太極及武術演示，隨後晚會以悠揚樂韻，配搭一場靈感源自傳統與科技結合的時裝表演，完美謝幕。

2026 年《春晚倒數》圓滿呈獻，盡顯文化交流及彼此尊重的精神，彰顯共同傳統在全球社群中的重要意義。

