CGTN AMERICA y CCTV UN: CMG presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en Nueva York

- CGTN AMERICA y CCTV UN: CMG presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, celebrando el Año del Caballo

WASHINGTON, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan CMG presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, celebrando el Año del Caballo.

China Media Group presenta la "Gala Preludio al Festival de Primavera" en la ciudad de Nueva York, que marca la alegre llegada del Año del Caballo con una noche de celebración cultural, innovación y unidad global.

Ahora en su tercer año consecutivo, la emblemática "Gala Preludio al Festival de Primavera", que tendrá lugar el viernes 13 de febrero en Midtown Manhattan, dará la bienvenida a distinguidos invitados que representan a China, Estados Unidos y las Naciones Unidas, quienes transmitirán emotivos mensajes que promueven el intercambio cultural, la cooperación internacional y la unidad global.

El Año del Caballo comienza el 17 de febrero. Asistir a la Gala del Festival de Primavera de la CMG en vísperas del Año Nuevo Chino es una tradición para el pueblo chino. Esta celebración sirve como símbolo cultural para que el mundo explore y comprenda China.

La "Gala Preludio al Festival de Primavera" en Nueva York compartirá ese mismo espíritu y presentará actuaciones dinámicas que combinan tradición y modernidad. Un espectáculo de Danza del Dragón inaugurará la noche, y posteriormente, músicos y artistas subirán al escenario cantando y bailando para celebrar la diversidad y la armonía.

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia único a cargo de un artista conocido por sus ilusiones a gran escala y experiencias inmersivas. El espectáculo incluirá interacción con el público y robots parlantes.

Se exhibirá una destacada obra de IA en la convocatoria global de obras visuales de IA "Bright Future of Humanity", que se lanzó en agosto pasado e invita a jóvenes creadores a usar IA para contar historias positivas y orientadas al futuro.

Uno de los actos finales será una notable demostración de Tai Chi y artes marciales, y la noche se cerrará con música y un desfile de moda con diseños inspirados tanto en la tradición como en la tecnología.

La "Gala Preludio al Festival de Primavera" de 2026 reflejará con éxito el espíritu de intercambio cultural y respeto mutuo, reforzando la importancia de las tradiciones compartidas en una comunidad global.

