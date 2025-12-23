CGTN : Comment la Chine favorise un développement de haute qualité grâce à l'innovation technologique

PÉKIN, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur la façon dont le développement régional coordonné de la Chine stimule l'innovation technologique du pays. Grâce à une présentation détaillée du développement de l'innovation technologique dans les principales grappes de villes chinoises - la région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtsé et la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao - l'article souligne que l'innovation en Chine est entrée dans une nouvelle phase marquée par la coordination régionale, la progression à plusieurs niveaux et l'impact à l'échelle nationale.

Selon le supplément « Nature Index 2025 Science Cities » publié récemment, les villes chinoises représentent désormais, pour la première fois, plus de la moitié des dix principaux centres de recherche scientifique du monde. En particulier, Pékin reste en tête des villes scientifiques mondiales, une position qu'elle occupe depuis 2016.

Aujourd'hui, l'innovation en Chine ne se limite plus à une poignée de grandes villes. Au contraire, elle est entrée dans une nouvelle phase marquée par la coordination régionale, la progression à plusieurs niveaux et l'impact à l'échelle nationale.

Développement régional coordonné

Au lieu de se développer seule, Pékin a pleinement tiré parti de son rôle de plaque tournante de l'innovation technologique et a renforcé la coordination avec Tianjin et Hebei, favorisant l'amélioration continue de la capacité d'innovation dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, une grappe régionale de villes connue sous le nom de « Jing-Jin-Ji ».

Le développement coordonné de la région de Jing-Jin-Ji, une stratégie nationale présentée en février 2014, a entraîné une augmentation constante de l'innovation technologique dans la région.

Aujourd'hui, la région a vu la création de 14 plateformes d'innovation et de sept pôles nationaux de fabrication de pointe. En 2024, le PIB combiné de la région atteindra 11 500 milliards de yuans (environ 1 600 milliards de dollars).

Dans le parc scientifique de Zhongguancun, situé dans la nouvelle zone de Xiong'an, 11 organisations plateformes de Pékin, spécialisées dans la science et la technologie, la finance et la recherche industrielle, ont été intégrées dans un système de services à guichet unique, ce qui permet aux entreprises d'accéder à des ressources d'innovation de haute qualité sans quitter la zone.

La région de Jing-Jin-Ji n'est pas un cas isolé. Situé au milieu du littoral chinois, le delta du fleuve Yangtsé, qui englobe la municipalité de Shanghai et les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui, reste ancré dans sa profonde histoire industrielle, tandis que sa forte capacité d'innovation donne aujourd'hui un nouvel élan au développement de nouvelles forces productives de qualité.

Aujourd'hui, les entreprises de haute technologie de la région du delta du fleuve Yangtsé représentent plus de 30 % du total national. Le Centre national d'innovation par excellence, centre national d'innovation technologique basé dans le delta, a établi des partenariats stratégiques avec plus de 200 universités et instituts de recherche nationaux et étrangers et a créé des centres d'innovation conjoints avec près de 600 entreprises de premier plan.

Dans le sud de la Chine, la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) a connu un bond dans sa capacité d'innovation technologique. Le pays a mis en place neuf grands projets d'infrastructure technologique dans la région. Au total, 31 laboratoires conjoints Guangdong-Hong Kong-Macao ont été créés, jetant les bases de l'innovation technologique de la GBA.

Favoriser un développement de qualité

Attachant une grande importance à la promotion d'un développement régional coordonné et de qualité, le président chinois Xi Jinping s'est rendu dans diverses régions et a présidé des symposiums, traçant la voie à suivre pour que les différentes régions puissent mieux exploiter leurs avantages comparatifs, obtenir des avantages complémentaires et renforcer l'équilibre et la coordination du développement régional.

Ces dernières années, la Chine a approfondi la mise en œuvre de la stratégie de développement régional coordonné, avec des groupements tels que le Jing-Jin-Ji, le delta du fleuve Yangtsé et la GBA, qui stimulent le niveau général d'innovation et le développement de haute qualité du pays.

La GBA, par exemple, qui représente moins de 0,6 % de la superficie totale du pays, a généré un neuvième de la production économique totale de la nation, ce qui en fait l'une des régions les plus ouvertes et les plus dynamiques du pays sur le plan économique.

Actuellement, la GBA, qui se concentre sur de nouveaux secteurs tels que l'économie de basse altitude et la biofabrication, devrait créer cinq autres grappes industrielles émergentes d'une valeur de 100 milliards de yuans (environ 14,2 milliards de dollars) chacune et promouvoir la transformation et la mise à niveau intelligente et haut de gamme d'industries avantageuses, telles que l'information électronique et la fabrication d'équipements de pointe.

Lors d'une tournée d'inspection dans le Guangdong en novembre dernier, M. Xi a vivement encouragé la province à se concentrer sur le développement de nouvelles forces productives de qualité, à renforcer l'intégration profonde de l'innovation technologique et industrielle et à construire un système industriel modernisé avec une compétitivité internationale, appelant à faire progresser le développement de la GBA grâce à des efforts soutenus.

Lors de la conférence annuelle sur le travail économique central qui vient de s'achever, la Chine s'est engagée à développer des centres internationaux d'innovation technologique à Pékin (région Pékin-Tianjin-Hebei), à Shanghai (delta du fleuve Yangtsé) et dans la GBA.

« L'expansion des trois centres internationaux d'innovation technologique - de villes individuelles à des grappes de villes plus larges - marque une évolution stratégique, montrant que les efforts de la Chine pour construire des centres d'innovation mettent désormais davantage l'accent sur la coordination régionale », a déclaré Gong Chao, chercheur à l'Institut national de l'innovation et du développement de l'université de Tongji.

