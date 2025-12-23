CGTN：中国はいかに技術革新を通じて質の高い発展を推進しているか

北京、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- CGTNは、中国における地域間の協調的発展が同国の技術革新をいかに推進しているかについての記事を公開しました。同記事では、北京・天津・河北（京津冀）地区、長江デルタ、粤港澳大湾区（グレーターベイエリア）という中国の主要都市クラスターにおける技術革新の発展状況を包括的に紹介し、中国のイノベーションが、地域間の協調、多層的な発展、そして全国的な波及効果を特徴とする新たな段階に入ったことを明らかにしています。

新たに発表された「Nature Index 2025 サイエンス都市」補足版によると、中国の都市は、世界トップ10の科学研究拠点のうち半数以上を初めて占めるに至ったことが示されています。中でも北京は、2016年以降その地位を維持し続けており、引き続き世界トップの科学都市として首位を走っています。

現在の中国におけるイノベーションは、もはや一部の主要都市に限定されたものではありません。地域間の協調、多層的な発展、そして全国的な波及効果を特徴とする新たな段階に入っています。

地域間の協調的な発展

北京は単独で発展するのではなく、技術革新の中核拠点としての役割を最大限に生かし、天津および河北との連携を強化することで、「京津冀（Jing-Jin-Ji）」として知られる北京・天津・河北地域の都市クラスター全体におけるイノベーション能力の継続的な高度化を牽引しています。

2014年2月に国家戦略として打ち出された京津冀地域の協調発展は、同地域における技術革新の着実な進展をもたらしています。

現在までに、同地域では14のイノベーションプラットフォームと7つの国家級先進製造業クラスターが整備されています。2024年には、同地域の域内総生産（GDP）合計が11.5兆元（約1.6兆ドル）に達しました。

雄安新区の中関村科技園では、科学技術、金融、産業研究分野をカバーする北京の11のプラットフォーム機関がワンストップ型サービスシステムとして統合され、企業は区域外に出ることなく、高品質なイノベーション資源にアクセスできる体制が整えられています。

京津冀地域は、決して孤立した事例ではありません。中国の海岸線のほぼ中央に位置し、上海市および江蘇省、浙江省、安徽省を包含する長江デルタ地域は、深い産業的蓄積に根ざしながら、現在では強固なイノベーション能力によって、新質生産力の発展に新たな原動力をもたらしています。

現在、長江デルタ地域におけるハイテク企業数は、全国全体の30%以上を占めています。長江デルタを拠点とする国家級の総合技術革新拠点である国家技術イノベーションセンターは、国内外200以上の大学・研究機関と戦略的パートナーシップを構築するとともに、約600社の有力企業と共同イノベーションセンターを設立しています。

中国南部では、粤港澳大湾区（GBA）において、技術革新能力が飛躍的に向上しています。同地域では、国家レベルの主要技術インフラプロジェクトが9件整備されています。また、粤港澳の共同研究所が計31か所設立され、GBAにおける技術革新の基盤を形成しています。

質の高い発展の推進

質の高い協調的な地域発展の推進を重視する中国の習近平国家主席は、各地を視察し、シンポジウムを主宰することで、各地域が比較優位をいかに発揮し、強みを相互補完しながら、地域発展の均衡性と協調性を高めていくかについて、その方向性を示しています。

近年、中国は地域協調発展戦略の実施を一段と深化させており、京津冀、長江デルタ、粤港澳大湾区（GBA）といった都市クラスターが、国全体のイノベーションの水準および質の高い発展を牽引しています。

例えば、国土面積が全国の0.6%未満に過ぎないGBAは、全国経済総量の9分の1を生み出しており、中国で最も開放度が高く、経済的活力に富んだ地域の一つとなっています。

現在、GBAは、低空経済やバイオマニュファクチャリングといった新興分野に注力し、それぞれ規模1,000億元（約142億ドル）に達する新興産業クラスターを新たに5つ創出するとともに、電子情報や先進装備製造などの優位産業における高付加価値化およびスマート化に向けた転換・高度化を推進しています。

今年11月に広東省を視察した際、習主席は同省に対し、新質生産力の育成に注力し、技術革新と産業革新の高度な融合を強化するとともに、国際競争力を備えた現代的産業体系を構築するよう促し、持続的な取り組みによってGBAの発展を推進する必要性を強調しました。

先ごろ閉幕した年次の中央経済工作会議において、中国は、北京（京津冀地域）、上海（長江デルタ）、および粤港澳大湾区（GBA）に国際的な技術革新センターを整備する方針を示しました。

「3つの国際的な技術革新センターが、個々の都市からより広範な都市クラスターへと拡張されることは、戦略的な高度化を意味しており、中国がイノベーション拠点の構築において、地域間の協調をより重視するようになったことを示しています」と、同済大学の国家イノベーション・発展研究院に所属する研究者であるGong Chao氏は述べています。

詳細については、以下をクリックしてください：https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html

