CGTN: Jak Čína podporuje technologickými inovacemi vysoce kvalitní rozvoj
News provided byCGTN
Dec 23, 2025, 02:45 ET
PEKING, 23. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN zveřejnila článek o tom, jak koordinovaný regionální rozvoj Číny podporuje technologické inovace v zemi. Komplexním představením vývoje technologických inovací v klíčových městských aglomeracích Číny – regionu Peking-Tchien-ťin-Che-pej, deltě řeky Jang-c'-ťiang a oblasti Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao – článek zdůrazňuje, že inovace v Číně vstoupily do nové fáze charakterizované regionální koordinací, víceúrovňovým pokrokem a celostátním dopadem.
Podle nově vydaného doplňku „žebříčku měst vědy 2025" tvoří nyní čínská města poprvé více než polovinu deseti nejlepších vědeckých center na světě. Zejména Peking si udržuje vedoucí pozici jako nejlepší vědecké město na světě, kterou si drží od roku 2016.
Inovace v Číně se dnes již neomezují na několik velkých měst. Místo toho vstoupily do nové fáze charakterizované regionální koordinací, víceúrovňovým pokrokem a celostátním dopadem.
Koordinovaný regionální rozvoj
Místo samostatného rozvoje Peking plně využil své role centra technologických inovací a posílil koordinaci s Tchien-ťinem a Che-pej, čímž podpořil neustálé zvyšování inovační kapacity v celé oblasti Peking-Tchien-ťin-Che-pej, regionálním městském klastru známém jako „Ťing-Ťin-Ťi".
Koordinovaný rozvoj regionu Ťing-Ťin-Ťi, národní strategie předložená v únoru 2014, vedl k neustálému nárůstu technologických inovací v regionu.
V současné době bylo v regionu zřízeno 14 inovačních platforem a sedm národních klastrů pokročilé výroby. V roce 2024 dosáhl celkový HDP regionu 11,5 bilionu jüanů (asi 1,6 bilionu dolarů).
Ve vědeckém parku Čung-kuan-cchun v nové oblasti Siung-an bylo 11 platforem z Pekingu, zabývajících se vědou a technologií, financemi a průmyslovým výzkumem, integrováno do systému komplexních služeb, který podnikům umožňuje přístup k vysoce kvalitním inovačním zdrojům, aniž musí opustit danou oblast.
Region Ťing-Ťin-Ťi není ojedinělým případem. Delta řeky Jang-c'-ťiang, která se nachází přibližně uprostřed čínského pobřeží a zahrnuje město Šanghaj a provincie Ťiang-su, Če-ťiang a An-chuej, zůstává zakořeněna ve své bohaté průmyslové historii, zatímco její silná inovační schopnost dnes dodává nový impuls rozvoji nových kvalitních výrobních sil.
V současné době připadá na high-tech podniky v oblasti delty řeky Jang-c'-ťiang více než 30 procent celkového počtu v celé zemi. Národní centrum excelence pro inovace, komplexní národní centrum technologických inovací se sídlem v deltě, navázalo strategická partnerství s více než 200 domácími a zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy a zřídilo společná inovační centra s téměř 600 předními podniky.
V jižní části Číny zaznamenala oblast Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao (GBA) skokový nárůst své technologické inovační kapacity. Země v této oblasti zřídila devět velkých technologických infrastrukturních projektů. Bylo založeno celkem 31 společných laboratoří Kuang-tung-Hongkong-Macao, které tvoří základ pro technologické inovace v oblasti GBA.
Podpora vysoce kvalitního rozvoje
Čínský prezident Si Ťin-pching přikládá velký význam podpoře vysoce kvalitního a koordinovaného regionálního rozvoje, a proto navštívil různé regiony a předsedal sympoziím, na nichž vytyčil směr, jak mohou různé regiony lépe využít své komparativní výhody, dosáhnout komplementárních výhod a posílit rovnováhu a koordinaci regionálního rozvoje.
V posledních letech Čína prohloubila provádění strategie koordinovaného regionálního rozvoje, přičemž klastry jako Ťing-Ťin-Ťi, delta řeky Jang-c'-ťiang a GBA pohánějí celkovou úroveň inovací a vysoce kvalitní rozvoj země.
Například GBA, která zaujímá méně než 0,6 % celkové rozlohy země, vyprodukovala devítinu celkového hospodářského výkonu země, což z ní činí jeden z nejotevřenějších a ekonomicky nejaktivnějších regionů v zemi.
V současné době se GBA zaměřuje na nové sektory, jako je ekonomika v nízkých nadmořských výškách a biovýroba, a chystá se vytvořit dalších pět nových průmyslových klastrů v hodnotě 100 miliard jüanů (asi 14,2 miliardy dolarů) a podpořit špičkovou a inteligentní transformaci a modernizaci výhodných odvětví, jako jsou elektronické informace a výroba pokročilých zařízení.
Během inspekční cesty v Kuang-tungu v listopadu tohoto roku vyzval Si tuto provincii, aby se zaměřila na rozvoj nových kvalitních výrobních sil, posílila hlubokou integraci technologických a průmyslových inovací a vybudovala modernizovaný průmyslový systém s mezinárodní konkurenceschopností, přičemž vyzval k pokroku ve vývoji GBA trvalým úsilím.
Na právě skončené výroční konferenci o hospodářské práci se Čína zavázala vybudovat mezinárodní centra technologických inovací v Pekingu (region Peking-Tchien-ťin-Che-pej), Šanghaji (delta řeky Jang-c'-ťiang) a GBA.
„Rozšíření tří mezinárodních center technologických inovací – z jednotlivých měst na širší městské klastry – představuje strategické vylepšení, které ukazuje, že čínské úsilí o budování inovačních center nyní klade větší důraz na regionální koordinaci," uvedl Gong Chao, výzkumný pracovník Národního institutu pro inovace a rozvoj na univerzitě Tchung-ťi.
Další informace naleznete na:
https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html
Share this article