CGTN: Jak Chiny napędzają wysokiej jakości rozwój poprzez innowacje technologiczne

PEKIN, 23 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- CGTN opublikowała artykuł poświęcony temu, w jaki sposób skoordynowany rozwój regionalny w Chinach napędza innowacje technologiczne w kraju. Poprzez kompleksowe przedstawienie rozwoju innowacji technologicznych w kluczowych chińskich klastrach miejskich - regionie Pekin-Tianjin-Hebei, delcie rzeki Jangcy oraz obszarze Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau - artykuł podkreśla, że innowacyjność w Chinach weszła w nowy etap pod znakiem koordynacji regionalnej, wielopoziomowego postępu oraz ogólnokrajowego oddziaływania.

Zgodnie z niedawno opublikowanym suplementem „Nature Index 2025 Science Cities" chińskie miasta po raz pierwszy stanowią obecnie ponad połowę dziesięciu najlepszych światowych ośrodków badań naukowych. W szczególności Pekin utrzymuje pozycję czołowego miasta nauki na świecie zajmowaną od 2016 roku.

Innowacje w Chinach nie ograniczają się już dziś do kilku dużych miast - weszły one w nowy etap, naznaczony koordynacją regionalną, wielopoziomowym rozwojem oraz wpływem na skalę całego kraju.

Skoordynowany rozwój regionalny

Zamiast rozwijać się w izolacji, Pekin w pełni wykorzystał swoją rolę centrum innowacji technologicznych i wzmocnił koordynację z Tianjinem i Hebei, napędzając ciągłe podnoszenie potencjału innowacyjnego w całym regionie Pekin-Tianjin-Hebei, znanym jako klaster miejski „Jing-Jin-Ji".

Skoordynowany rozwój regionu Jing-Jin-Ji, będący strategią krajową zaproponowaną w lutym 2014 roku, doprowadził do stałego wzrostu innowacyjności technologicznej w tym obszarze.

Obecnie w regionie powstało 14 platform innowacyjnych oraz siedem krajowych klastrów zaawansowanego przemysłu wytwórczego. W 2024 roku łączny produkt krajowy brutto regionu osiągnął 11,5 biliona juanów (około 1,6 biliona dolarów amerykańskich).

Park Naukowy Zhongguancun na terenie Nowego Obszaru Xiong'an gromadzi 11 instytucji z Pekinu, obejmujących naukę i technologię, finanse oraz badania przemysłowe, w ramach systemu kompleksowej obsługi, umożliwiającego przedsiębiorstwom dostęp do wysokiej jakości zasobów innowacyjnych bez konieczności opuszczania obszaru.

Region Jing-Jin-Ji nie jest odosobnionym przypadkiem. Położona w środkowej części chińskiego wybrzeża delta rzeki Jangcy, obejmująca miasto wydzielone Szanghaj oraz prowincje Jiangsu, Zhejiang i Anhui, pozostaje zakorzeniona w bogatej historii przemysłowej, podczas gdy silne zdolności innowacyjne regionu nadają dziś nowy impuls rozwojowi nowych sił wytwórczych wysokiej jakości.

Obecnie przedsiębiorstwa wysokich technologii w regionie delty Jangcy stanowią ponad 30 procent ogólnokrajowej liczby takich firm. National Innovation Center par Excellence, kompleksowe krajowe centrum innowacji technologicznych zlokalizowane w delcie, nawiązało strategiczne partnerstwa z ponad 200 krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami oraz instytutami badawczymi, a także utworzyło wspólne centra innowacji z niemal 600 czołowymi przedsiębiorstwami.

W południowej części Chin obszar Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau (GBA) odnotował skokowy wzrost zdolności innowacyjnych w dziedzinie technologii. W regionie tym utworzono dziewięć dużych projektów infrastruktury technologicznej. Łącznie powstało 31 wspólnych laboratoriów Guangdong-Hongkong-Makau, które stanowią fundament innowacji technologicznych GBA.

Napędzanie wysokiej jakości rozwoju

Przywiązując dużą wagę do promowania skoordynowanego rozwoju regionalnego wysokiej jakości, prezydent Chin Xi Jinping odwiedzał różne regiony kraju i przewodniczył sympozjom, wyznaczając kierunki działań mających na celu lepsze wykorzystanie atutów poszczególnych regionów, osiąganie przewagi w uzupełniających się dziedzinach oraz wzmacnianie równowagi i koordynacji rozwoju regionalnego.

W ostatnich latach Chiny pogłębiły realizację strategii skoordynowanego rozwoju regionalnego, w ramach której klastry takie jak Jing-Jin-Ji, delta Jangcy oraz GBA napędzają ogólnokrajowy poziom innowacyjności oraz wysokiej jakości rozwój.

Przykładowo GBA, który zajmuje mniej niż 0,6 procent całkowitej powierzchni kraju, wytwarza jedną dziewiątą całkowitej produkcji gospodarczej Chin, co czyni go jednym z najbardziej otwartych i dynamicznych gospodarczo regionów w kraju.

GBA, koncentrując się na nowych sektorach, takich jak gospodarka niskich wysokości oraz bioprodukcja, zamierza stworzyć pięć kolejnych wschodzących klastrów przemysłowych, każdy o wartości 100 miliardów juanów (około 14,2 miliarda dolarów amerykańskich), oraz promować wysokiej klasy inteligentną transformację oraz modernizację branż o ugruntowanej pozycji, takich jak technologie informacyjne i zaawansowana produkcja urządzeń.

Podczas wizyty w prowincji Guangdong w listopadzie bieżącego roku Xi wezwał region do skoncentrowania się na rozwoju nowych sił wytwórczych wysokiej jakości, wzmocnienia głębokiej integracji innowacji technologicznych i przemysłowych oraz budowy zmodernizowanego systemu przemysłowego o międzynarodowej konkurencyjności, apelując o konsekwentne działania na rzecz rozwoju GBA.

Na niedawno zakończonej corocznej Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej Chiny zobowiązały się do rozwoju międzynarodowych centrów innowacji technologicznych w Pekinie (region Pekin-Tianjin–Hebei), Szanghaju (delta Jangcy) oraz w GBA.

„Rozszerzenie trzech międzynarodowych centrów innowacji technologicznych - z pojedynczych miast na szersze klastry miejskie - stanowi strategiczne podniesienie ich rangi, które pokazuje, że działania Chin na rzecz budowy centrów innowacji są bardziej skupione na koordynacji regionalnej" - powiedział Gong Chao, badacz z Narodowego Instytutu Innowacji i Rozwoju na Uniwersytecie Tongji.

