CGTN: Ako Čína podporuje vysokokvalitný rozvoj prostredníctvom technologických inovácií
Dec 23, 2025, 07:37 ET
PEKING, 23. december 2025 /PRNewswire/ – Spravodajstvo CGTN publikovalo článok o tom, ako koordinovaný regionálny rozvoj Číny podporuje technologické inovácie krajiny. Prostredníctvom komplexnej prezentácie rozvoja technologických inovácií v kľúčových mestských klastroch Číny – regióne Peking-Tianjin-Hebei, delte rieky Jang-c'-ťiang a oblasti Veľkého zálivu Guangdong-Hongkong-Macao – článok zdôrazňuje, že čínske inovácie vstúpili do novej fázy. Tá sa vyznačuje regionálnou koordináciou, pokrokom na viacerých úrovniach a celoštátnym dosahom.
Podľa novovydanej prílohy „Nature Index 2025 Science Cities" obsadzujú čínske mestá po prvýkrát viac ako polovicu priečok spomedzi desiatich najlepších vedeckých výskumných centier sveta. Peking si naďalej udržiava prvenstvo ako najlepšie vedecké mesto na svete – na tejto pozícii sa umiestňuje od roku 2016.
Inovácie v dnešnej Číne už nie sú obmedzené len na niekoľko veľkých miest. Krajina vstúpila do novej fázy, ktorá sa vyznačuje regionálnou koordináciou, pokrokom na viacerých úrovniach a celoštátnym dosahom.
Koordinovaný regionálny rozvoj
Namiesto izolovaného rozvoja Peking plne využil svoju úlohu centra technologických inovácií a posilnil koordináciu s provinciami Tianjin a Hebei, čím podporil neustále zlepšovanie inovačných kapacít v regióne Peking-Tianjin-Hebei, regionálnom mestskom klastri známom ako „Jing-Jin-Ji".
Koordinovaný rozvoj regiónu Jing-Jin-Ji, národná stratégia predložená vo februári 2014, viedol k stabilnému nárastu technologických inovácií v regióne.
Dodnes tu vzniklo 14 inovačných platforiem a sedem národných klastrov pokročilej výroby. V roku 2024 dosiahol kombinovaný HDP regiónu 11,5 bilióna JPY (približne 1,6 bilióna USD).
Vo vedeckom parku Zhongguancun v novej oblasti Xiong'an bolo 11 platformových inštitúcií z Pekingu, ktoré pokrývajú vedu a technológie, financie a priemyselný výskum, integrovaných do systému komplexných služieb, čo umožňuje podnikom prístup ku kvalitným inovačným zdrojom bez toho, aby museli opustiť oblasť.
Región Jing-Jin-Ji nie je ojedinelý prípad. Delta rieky Jang-c'-ťiang, ktorá sa nachádza približne v strede čínskeho pobrežia a zahŕňa územie mesta Šanghaj a provincie Jiangsu, Zhejiang a Anhui, si zachováva hlbokú priemyselnú históriu a jej silná inovačná kapacita dnes dodáva čerstvý impulz rozvoju nových kvalitných produktívnych síl.
V súčasnosti tvoria high-tech podniky v oblasti delty rieky Jang-c'-ťiang viac ako 30 percent z celkovej kapacity v krajine. National Innovation Center par Excellence, komplexné národné centrum technologických inovácií so sídlom v delte, nadviazalo strategické partnerstvá s viac ako 200 domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi a zriadilo spoločné inovačné centrá s takmer 600 poprednými podnikmi.
Na juhu Číny zaznamenala oblasť Veľkého zálivu (GBA) medzi Kuang-tungom, Hongkongom a Macaom skokový nárast kapacity technologických inovácií. Krajina v tejto oblasti zrealizovala deväť významných projektov technologickej infraštruktúry. Celkovo bolo zriadených 31 spoločných laboratórií v regióne Guangdong-Hongkong-Macao, ktoré tvoria základ technologických inovácií GBA.
Podpora vysokokvalitného rozvoja
Čínsky prezident Xi Jinping prikladá podpore kvalitného a koordinovaného regionálneho rozvoja veľký význam. Vycestoval preto do rôznych regiónov a predsedal sympóziám, na ktorých načrtol, ako môžu rôzne regióny lepšie využiť svoje komparatívne výhody, dosiahnuť doplnkové výhody a zlepšiť rovnováhu a koordináciu regionálneho rozvoja.
Za posledné roky Čína prehĺbila implementáciu stratégie koordinovaného regionálneho rozvoja, pričom klastre ako Jing-Jin-Ji, delta rieky Jang-c'-ťiang a oblasť GBA podporujú celkovú úroveň inovácií a vysokokvalitný rozvoj krajiny.
GBA, ktorá tvorí menej ako 0,6 percenta celkovej rozlohy krajiny, napríklad vygenerovala jednu devätinu celkovej hospodárskej produkcie krajiny, čím sa stala jedným z najotvorenejších a ekonomicky najdynamickejších regiónov v krajine.
V súčasnosti sa GBA, zameraná na nové sektory, ako je ekonomika nízko položených oblastí a biovýroba, chystá vytvoriť ďalších päť vznikajúcich priemyselných klastrov v hodnote 100 miliárd JPY (približne 14,2 USD) a podporiť špičkovú a inteligentnú transformáciu a modernizáciu výhodných odvetví, ako sú elektronické informácie či výroba pokročilých zariadení.
Počas inšpekčnej cesty v Guangdongu v novembri tohto roku Xi Jinping naliehal na provinciu, aby sa zamerala na rozvoj nových kvalitných výrobných síl, posilnila hĺbkovú integráciu technologických a priemyselných inovácií a vybudovala modernizovaný priemyselný systém s medzinárodnou konkurencieschopnosťou, pričom vyzval k pretrvávajúcemu úsiliu na podporu rozvoja GBA.
Na práve skončenej výročnej Centrálnej ekonomickej pracovnej konferencii sa Čína zaviazala, že bude rozvíjať medzinárodné centrá technologických inovácií v Pekingu (región Peking-Tianjin-Hebei), Šanghaji (delta rieky Jang-c'-ťiang) a v oblasti GBA.
„Rozšírenie troch medzinárodných centier technologických inovácií – z jednotlivých miest na širšie mestské zoskupenia – predstavuje strategickú modernizáciu, ktorá preukazuje, že úsilie Číny o vybudovanie inovačných centier začína klásť väčší dôraz na regionálnu koordináciu," povedal Gong Chao, výskumník Národného inštitútu inovácií a rozvoja na Tongji University.
