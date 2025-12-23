CGTN: как Китай стимулирует высококачественное развитие с помощью технологических инноваций

ПЕКИН, 23 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- CGTN публикует статью о том, как скоординированное региональное развитие Китая стимулирует технологические инновации в стране. Благодаря всестороннему внедрению технологических инноваций в ключевых городских кластерах Китая — регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельте реки Янцзы и районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао — в статье подчеркивается, что инновации в Китае вступили в новый этап, отмеченный региональной координацией, многоуровневым развитием и общенациональным воздействием.

Согласно недавно выпущенному приложению Nature Index 2025 Science Cities, китайские города впервые составляют более половины из десяти ведущих мировых научно-исследовательских центров. В частности, Пекин продолжает лидировать в качестве ведущего мирового наукограда — позиция, которую он сохраняет с 2016 года.

Инновации в Китае сегодня больше не ограничиваются несколькими крупными городами. Вместо этого они вступили в новый этап, отмеченный региональной координацией, многоуровневым продвижением и общенациональным воздействием.

Скоординированное региональное развитие

Вместо того, чтобы развиваться в одиночку, Пекин полностью использовал свою роль в качестве центра технологических инноваций и укрепил координацию с Тяньцзинем и Хэбэем, стимулируя непрерывную модернизацию инновационного потенциала в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, региональном городском кластере, известном как «Цзинь-Цзин-Цзи».

Скоординированное развитие региона Цзинь-Цзин-Цзи, национальная стратегия, выдвинутая в феврале 2014 года, привела к неуклонному росту технологических инноваций в регионе.

Сегодня в регионе создано 14 инновационных платформ и семь национальных передовых производственных кластеров. В 2024 году совокупный ВВП региона достиг 11,5 трлн юаней (около 1,6 трлн долларов).

В Научном парке Чжунгуаньцунь в Новом районе Сюнъань 11 учреждений-платформ из Пекина, охватывающих науку и технику, финансы и промышленные исследования, были интегрированы в единую систему обслуживания, что позволяет предприятиям получать доступ к высококачественным инновационным ресурсам, не покидая этого района.

Регион Цзинь-Цзин-Цзи не является единичным случаем. Расположенная примерно в середине береговой линии Китая, дельта реки Янцзы, охватывающая муниципалитет Шанхая и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой, по-прежнему уходит корнями в свою глубокую промышленную историю, в то время как ее сильный инновационный потенциал сегодня придает новый импульс развитию производительных сил нового качества.

Сегодня высокотехнологичные предприятия в регионе дельты реки Янцзы составляют более 30 процентов от общего объема в стране. Национальный инновационный центр par Excellence, комплексный национальный центр технологических инноваций, базирующийся в дельте, установил стратегические партнерские отношения с более чем 200 отечественными и зарубежными университетами и научно-исследовательскими институтами и создал совместные инновационные центры с почти 600 ведущими предприятиями.

В южной части Китая в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао (GBA) произошел скачок в технологическом инновационном потенциале. В стране реализовано девять крупных проектов технологической инфраструктуры в этом районе. В общей сложности была создана 31 совместная лаборатория в районе Гуандун-Гонконг-Макао, создавшая основу для технологических инноваций района Большого залива.

Стимулирование высококачественного развития

Придавая большое значение содействию высококачественному, скоординированному региональному развитию, Председатель КНР Си Цзиньпин посетил различные регионы и председательствовал на симпозиумах, определяя курс того, как различные регионы могут лучше использовать свои сравнительные преимущества, достигать взаимодополняющих преимуществ и улучшать баланс и координацию регионального развития.

В последние годы Китай углубил реализацию скоординированной стратегии регионального развития, при этом такие кластеры, как Цзинь-Цзин-Цзи, дельта реки Янцзы и региона Большого залива, стимулируют общий уровень инноваций и высокое качество развития страны.

Например, регион Большого залива, на долю которого приходится менее 0,6 процента общей площади страны, произвела одну девятую от общего объема экономического производства страны, что делает его одним из самых открытых и экономически активных регионов страны.

В настоящее время регион Большого залива, уделяя особое внимание новым секторам, таким как маловысотная экономика и биопроизводство, намерен создать еще пять новых промышленных кластеров стоимостью 100 млрд юаней (около 14,2 млрд долларов) каждый и способствовать высококлассной и интеллектуальной трансформации и модернизации выгодных отраслей, таких как электронная информация и производство современного оборудования.

Во время инспекционной поездки в Гуандун в ноябре этого года Си Цзиньпин призвал провинцию сосредоточиться на развитии новых качественных производительных сил, усилить глубокую интеграцию технологических и промышленных инноваций и построить модернизированную промышленную систему с международной конкурентоспособностью, призывая к устойчивому развитию региона Большого залива.

На только что завершившейся ежегодной Центральной экономической рабочей конференции Китай обязался развивать международные технологические инновационные центры в Пекине (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй), Шанхае (дельта реки Янцзы) и регионе Большого залива.

«Расширение трех международных центров технологических инноваций — от отдельных городов до более широких городских кластеров — знаменует собой стратегическую модернизацию, показывая, что усилия Китая по созданию инновационных центров в настоящее время уделяют больше внимания региональной координации», — сказал Гонг Чао (Gong Chao), исследователь Национального института инноваций и развития в Университете Тунцзи.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html