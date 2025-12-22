CGTN: Cómo China impulsa el desarrollo de alta calidad a través de la innovación tecnológica

BEIJING, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre cómo el desarrollo regional coordinado de China impulsa la innovación tecnológica del país. A través de una introducción exhaustiva del desarrollo de la innovación tecnológica en los principales clústeres urbanos de China —la región de Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao—, el artículo destaca que la innovación en China ha entrado en una nueva etapa marcada por la coordinación regional, el avance multinivel y el impacto nacional.

Según el suplemento "Ciudades Científicas del Índice de la Naturaleza 2025", publicado recientemente, las ciudades chinas representan ahora más de la mitad de los diez principales centros de investigación científica del mundo por primera vez. En particular, Pekín sigue liderando como la principal ciudad científica del mundo, posición que ha mantenido desde 2016.

La innovación en China ya no se limita a unas pocas grandes ciudades. Ha entrado en una nueva etapa marcada por la coordinación regional, el avance multinivel y el impacto a nivel nacional.

Desarrollo regional coordinado

En lugar de desarrollarse en solitario, Pekín ha aprovechado al máximo su papel como centro de innovación tecnológica y ha fortalecido la coordinación con Tianjin y Hebei, impulsando la mejora continua de la capacidad de innovación en toda la región Pekín-Tianjin-Hebei, un conglomerado regional de ciudades conocido como "Jing-Jin-Ji".

El desarrollo coordinado de la región Jing-Jin-Ji, una estrategia nacional presentada en febrero de 2014, ha propiciado un aumento constante de la innovación tecnológica en la región.

Hoy en día, la región ha presenciado el establecimiento de 14 plataformas de innovación y siete clústeres nacionales de fabricación avanzada. En 2024, el PIB combinado de la región alcanzó los 11,5 billones de yuanes (aproximadamente 1,6 billones de dólares).

En el Parque Científico Zhongguancun, en la Nueva Área de Xiong'an, 11 instituciones de plataforma de Pekín, que abarcan ciencia y tecnología, finanzas e investigación industrial, se han integrado en un sistema de servicios integral, lo que permite a las empresas acceder a recursos de innovación de alta calidad sin salir de la zona.

La región de Jing-Jin-Ji no es un caso aislado. Ubicado en el punto medio de la costa de China, el delta del río Yangtsé, que abarca la municipalidad de Shanghái y las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui, mantiene sus raíces en su profunda historia industrial, mientras que su sólida capacidad de innovación impulsa hoy el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad.

Hoy en día, las empresas de alta tecnología en la región del delta del río Yangtsé representan más del 30 % del total nacional. El Centro Nacional de Innovación por Excelencia, un centro nacional integral de innovación tecnológica con sede en el delta, ha establecido alianzas estratégicas con más de 200 universidades e institutos de investigación nacionales y extranjeros, y ha establecido centros de innovación conjunta con casi 600 empresas líderes.

En el sur de China, la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) ha experimentado un gran avance en su capacidad de innovación tecnológica. El país ha establecido nueve importantes proyectos de infraestructura tecnológica en la zona. Se han establecido 31 laboratorios conjuntos Guangdong-Hong Kong-Macao, que sientan las bases de la innovación tecnológica de la GBA.

Impulsando el desarrollo de alta calidad

Concediendo gran importancia a la promoción de un desarrollo regional coordinado y de alta calidad, el presidente chino, Xi Jinping, ha viajado a diversas regiones y presidido simposios, trazando el camino para que las diferentes regiones aprovechen mejor sus ventajas comparativas, logren ventajas complementarias y mejoren el equilibrio y la coordinación del desarrollo regional.

En los últimos años, China ha profundizado la implementación de la estrategia de desarrollo regional coordinado, con clústeres como Jing-Jin-Ji, el delta del río Yangtsé y la GBA, que impulsan el nivel general de innovación y el desarrollo de alta calidad del país.

Por ejemplo, la GBA, con menos del 0,6 % de la superficie total del país, ha generado una novena parte de la producción económica total del país, lo que la convierte en una de las regiones más abiertas y económicamente dinámicas del país.

Actualmente, la GBA, centrándose en nuevos sectores como la economía de baja altitud y la biomanufactura, se propone crear cinco clústeres industriales emergentes más, con un valor de 100.000 millones de yuanes (unos 14.200 millones de dólares) cada uno, y promover la transformación y modernización inteligente y de alta gama de industrias ventajosas, como la información electrónica y la fabricación de equipos avanzados.

Durante una visita de inspección a Guangdong en noviembre de este año, Xi instó a la provincia a centrarse en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad, fortalecer la integración profunda de la innovación tecnológica e industrial y construir un sistema industrial modernizado con competitividad internacional, instando a impulsar el desarrollo de la GBA con esfuerzos sostenidos.

En la recién concluida Conferencia Central Anual de Trabajo Económico, China se comprometió a desarrollar centros internacionales de innovación tecnológica en Pekín (región de Pekín-Tianjin-Hebei), Shanghái (delta del río Yangtsé) y la GBA.

"La expansión de los tres centros internacionales de innovación tecnológica —desde ciudades individuales hasta conglomerados urbanos más amplios— marca una modernización estratégica, lo que demuestra que los esfuerzos de China por construir centros de innovación ahora priorizan la coordinación regional", afirmó Gong Chao, investigador del Instituto Nacional de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Tongji.

Para más información, haga clic en:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html