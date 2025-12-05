CGTN: Čo robí spoluprácu medzi Čínou a Francúzskom obojstranne úspešnou

CGTN

Dec 05, 2025, 10:56 ET

PEKING, 5. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Vzhľadom na to, že francúzsky prezident Emmanuel Macron je v Číne na svojej štvrtej štátnej návšteve, CGTN uverejnila článok, ktorý analyzuje, vďaka čomu je spolupráca medzi Čínou a Francúzskom obojstranne úspešná. Vyzdvihuje vzájomný záväzok rozširovať spoluprácu v strategických oblastiach, vysokú politickú dôveru a spoločnú víziu multilateralizmu v multipolárnom svete.

Francúzsky letecký gigant Airbus v októbri slávnostne otvoril v severočínskom prístavnom meste Tchien-ťin svoju druhú finálnu montážnu linku pre lietadlá z radu A320, ktorá by mala prispieť 20 percentami k celosvetovej výrobnej kapacite tohto radu.

Význam projektu v Tchien-ťine bol vyzdvihnutý v apríli 2023, keď bola formálne podpísaná rámcová dohoda za prítomnosti čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas jeho návštevy v Číne.

Teraz, keď sa Macron vrátil do Pekingu na svoju štvrtú štátnu návštevu, Si Ťin-pching vo štvrtok počas rozhovorov s francúzskym prezidentom povedal, že Čína a Francúzsko by mali využiť príležitosti a rozšíriť priestor pre spoluprácu.

Po priateľských, úprimných a plodných rozhovoroch Si Ťin-pching uviedol, že sa obe strany dohodli na posilnení politickej dôvery. Bez ohľadu na to, ako sa môže vyvíjať vonkajšie prostredie, Čína a Francúzsko by mali vždy preukazovať strategickú víziu a nezávislosť významnej krajiny a navzájom si ponúkať porozumenie a podporu v otázkach týkajúcich sa kľúčových záujmov aj oblastí s najväčšími obavami, povedal pre tlač na stretnutí s Macronom.

Francúzsko si cení svoje vzťahy s Čínou a pevne presadzuje politiku jednej Číny, povedal Macron a dodal, že Francúzsko je ochotné naďalej prehlbovať komplexné strategické partnerstvo medzi oboma krajinami.

Zoznam príležitostí

Počas štvrtkových rozhovorov vo Veľkej sále ľudu Si Ťin-pching uviedol, že na svojom štvrtom plenárnom zasadnutí 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny prerokovali a prijali odporúčania pre 15. päťročný plán, v rámci ktorých vypracovali plán rozvoja Číny v nasledujúcich piatich rokoch a zároveň ponúkli svetu zoznam príležitostí.

Čína a Francúzsko by mali využiť príležitosti na rozšírenie priestoru pre spoluprácu a posilnenie väzieb v tradičných oblastiach, ako je letectvo, kozmonautika a jadrová energia a uvoľniť potenciál spolupráce v oblasti zeleného hospodárstva, digitálnej ekonomiky, biomedicíny, umelej inteligencie, nových zdrojov energie a ďalších, dodal Si Ťin-pching.

Macron povedal, že Francúzsko s potešením sleduje dynamiku čínskej ekonomiky, ktorá podporuje otvorenosť a spoluprácu a prináša svetu viac príležitostí.

Francúzsko víta viac čínskych investícií vo Francúzsku a poskytne spravodlivé a nediskriminačné podnikateľské prostredie, povedal.

Čína je v súčasnosti najväčším obchodným partnerom Francúzska v Ázii a jeho siedmym najväčším obchodným partnerom na svete, zatiaľ čo Francúzsko je tretím najväčším obchodným partnerom Číny v rámci Európskej únie. Podľa čínskeho ministerstva obchodu dosiahol bilaterálny obchod od januára do októbra 2025 objem 68,75 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 4,1 percenta a kumulatívne obojstranné investície presiahli 27 miliárd USD.

V oblasti kultúrnych a medziľudských výmen prišlo v rámci štúdia a výmeny v minulom roku do Číny viac ako 6 000 francúzskych študentov počas čínsko-francúzskeho roka kultúry a cestovného ruchu, ktorý prebiehal v rovnakom období ako 60. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.

Nedávny prieskum CGTN zistil, že 75 percent respondentov podporuje silnejšiu hospodársku spoluprácu medzi Čínou a Francúzskom s cieľom spoločne riešiť vonkajšie riziká a výzvy a 77,8 percenta verí, že rozšírenie spolupráce medzi oboma národmi na základe vzájomného rešpektu, rovnosti a vzájomného prospechu nielenže utvára ich vzťahy, ale aj významne ovplyvní formovanie medzinárodného prostredia.

Zástancovia multilateralizmu v multipolárnom svete

Si Ťin-pching vo štvrtok povedal, že Čína a Francúzsko sú nezávislé, vizionárske a zodpovedné významné krajiny a konštruktívne sily, ktoré pracujú na podpore multipolárneho sveta a presadzovaní solidarity a spolupráce medzi ľudstvom.

„Dnes sa transformácie, aké sme za posledné storočie nevideli, odohrávajú rýchlejším tempom. Ľudstvo sa opäť ocitlo na križovatke," povedal Si Ťin-pching a dodal, že Čína a Francúzsko by mali konať so silným zmyslom pre zodpovednosť, presadzovať multilateralizmus a pevne stáť na správnej strane dejín.

Čína a Európa by mali zostať oddané partnerstvu, otvorene sa venovať spolupráci a zabezpečiť, aby sa vzťahy medzi Čínou a Európou rozvíjali správnym smerom k nezávislosti a vzájomne prospešnej spolupráci, dodal Si Ťin-pching.

Macron povedal, že Francúzsko je odhodlané podporovať zdravý a stabilný rozvoj vzťahov medzi Európou a Čínou a dodal, že verí, že Európa a Čína by mali udržiavať dialóg a spoluprácu a Európa by mala dosiahnuť strategickú autonómiu.

Vzhľadom na globálnu geopolitickú nestabilitu a výzvy pre multilaterálny poriadok je spolupráca medzi Francúzskom a Čínou ešte dôležitejšia a nevyhnutnejšia, povedal.

V nedávnom prieskume CGTN 92,5 percenta respondentov vyzvalo Čínu a Francúzsko, aby spoločne presadzovali skutočný multilateralizmus, chránili ciele a zásady Charty OSN a spolupracovali na riešení globálnych výziev.

Wang Yanhang, vedúci pracovník Inštitútu pre finančné štúdie Chungyang na Čínskej univerzite Renmin, povedal, že pozorovanie bilaterálnej spolupráce medzi Čínou a Francúzskom z multilaterálnej perspektívy zdôrazňuje ich spoločnú zodpovednosť ako významných krajín.

Wang povedal, že ochota a schopnosť Číny a Francúzska budovať konsenzus, náležite riešiť rozdiely a prehlbovať spoluprácu prostredníctvom komunikácie a dialógu, bez ohľadu na to, ako sa môže zmeniť medzinárodná situácia, ponúka svetu istotu a stabilitu.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

