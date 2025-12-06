CGTN: Was die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich zu einem Erfolg für beide Seiten macht

PEKING, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während der französische Präsident Emmanuel Macron derzeit zu seinem vierten Staatsbesuch in China weilt, hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich zu einem Erfolg für beide Seiten geworden ist. Im Mittelpunkt stehen der beiderseitige Wille, die Zusammenarbeit in strategischen Bereichen auszubauen, ein hohes Maß an politischem Vertrauen sowie eine gemeinsame Vorstellung von Multilateralismus in einer multipolaren Welt.

Der französische Luft- und Raumfahrtriese Airbus hat im Oktober in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin seine zweite Endmontagelinie für Flugzeuge der A320-Familie eingeweiht, die 20 Prozent der weltweiten Kapazität dieser Familie ausmachen soll.

Die Bedeutung des Tianjin-Projekts wurde im April 2023 hervorgehoben, als das Rahmenabkommen in Anwesenheit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron während dessen Besuchs in China offiziell unterzeichnet wurde.

Nun, da Macron zu seinem vierten Staatsbesuch nach Peking zurückgekehrt ist, sagte Xi am Donnerstag bei seinen Gesprächen mit dem französischen Präsidenten, China und Frankreich sollten die Chancen nutzen und den Kooperationsspielraum erweitern.

Nach den freundschaftlichen, offenen und ergebnisreichen Gesprächen erklärte Xi, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, das politische Vertrauen weiter zu stärken. „Unabhängig davon, wie sich das externe Umfeld entwickelt, sollten China und Frankreich stets strategischen Weitblick sowie die Unabhängigkeit großer Staaten zeigen. Bei Fragen rund um Kerninteressen und wichtige Anliegen beider Seiten sollten sie einander Verständnis sowie Unterstützung entgegenbringen", sagte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit Macron vor der Presse.

Frankreich misst seinen Beziehungen zu China großen Wert bei und bekennt sich zugleich fest zur Ein-China-Politik, sagte Macron und fügte hinzu, dass Frankreich bereit sei, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen.

Eine Liste von Chancen

Während ihrer Gespräche in der Großen Halle des Volkes sagte Xi am Donnerstag, das 20. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas habe auf seiner vierten Plenartagung die Empfehlungen für den 15. Fünfjahresplan beraten und verabschiedet. Damit sei der Fahrplan für Chinas Entwicklung in den kommenden fünf Jahren gezeichnet worden, der zugleich der Welt eine Liste von Chancen eröffne.

China und Frankreich sollten diese Chancen nutzen, um den Kooperationsspielraum zu erweitern, die Beziehungen in traditionellen Bereichen wie Luftfahrt, Raumfahrt und Kernenergie zu festigen sowie das Kooperationspotenzial in der grünen und digitalen Wirtschaft, der Biomedizin, der KI, bei neuer Energie und in weiteren Feldern zu erschließen, fügte Xi hinzu.

Macron sagte, Frankreich freue sich über die Dynamik der chinesischen Wirtschaft, die Offenheit und Zusammenarbeit fördere und der Welt mehr Chancen biete.

Frankreich begrüße mehr chinesische Investitionen in Frankreich und werde für ein faires und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld sorgen, sagte er.

China ist heute der größte Handelspartner Frankreichs in Asien und der siebtgrößte Handelspartner weltweit, während Frankreich der drittgrößte Handelspartner Chinas innerhalb der Europäischen Union ist. Von Januar bis Oktober 2025 erreichte das bilaterale Handelsvolumen 68,75 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,1 Prozent im Jahresvergleich, und die bilateralen kumulierten Investitionen überstiegen 27 Milliarden US-Dollar, wie das chinesische Handelsministerium mitteilte.

Im Bereich des kulturellen und zwischenmenschlichen Austauschs kamen im vergangenen Jahr mehr als 6000 französische Studierende zu Studien- und Austauschzwecken nach China, und zwar im Rahmen des Chinesisch-Französischen Jahres der Kultur und des Tourismus, das mit dem 60-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zusammenfiel.

Eine kürzlich durchgeführte CGTN-Umfrage ergab, dass 75 Prozent der Befragten eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich befürworten, um gemeinsam externe Risiken und Herausforderungen zu bewältigen. 77,8 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung sowie gegenseitigem Nutzen nicht nur die Beziehungen der beiden Länder prägen, sondern auch die Gestaltung der internationalen Landschaft maßgeblich beeinflussen wird.

Befürworter des Multilateralismus in einer multipolaren Welt

Xi sagte am Donnerstag, China und Frankreich seien unabhängige, visionäre und verantwortungsbewusste große Länder sowie konstruktive Kräfte, die sich für eine multipolare Welt und die Förderung der Solidarität sowie für die Zusammenarbeit der Menschheit einsetzen.

„Heute vollziehen sich Umbrüche, wie es sie seit einem Jahrhundert nicht gegeben hat, in beschleunigtem Tempo. Die Menschheit steht erneut an einem Scheideweg", sagte Xi und fügte hinzu, dass China und Frankreich mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein handeln, den Multilateralismus hochhalten und fest auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sollten.

China und Europa sollten an ihrer Partnerschaft festhalten, mit Offenheit die Zusammenarbeit vorantreiben und sicherstellen, dass sich die Beziehungen zwischen China und Europa auf dem richtigen Kurs von Unabhängigkeit und gegenseitig vorteilhafter Kooperation entwickeln, fügte Xi hinzu.

Macron sagte, Frankreich setze sich für die Förderung einer soliden sowie stabilen Entwicklung der europäisch-chinesischen Beziehungen ein und fügte hinzu, dass Europa und China den Dialog sowie die Zusammenarbeit aufrechterhalten und Europa strategische Autonomie erreichen sollten.

Angesichts der weltweiten geopolitischen Instabilität und der Herausforderungen für die multilaterale Ordnung sei die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und China noch wichtiger und unverzichtbarer geworden, sagte er.

In einer kürzlich durchgeführten CGTN-Umfrage forderten 92,5 Prozent der Befragten China und Frankreich auf, gemeinsam für einen echten Multilateralismus einzutreten, die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu wahren sowie bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zusammenzuarbeiten.

Wang Yanhang, Senior Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin-Universität China, sagte, eine Betrachtung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich aus multilateraler Perspektive unterstreiche ihre gemeinsame Verantwortung als bedeutende Staaten.

Wang sagte, die Bereitschaft Chinas und Frankreichs sowie ihre Fähigkeit, im Dialog Konsens zu finden, Differenzen angemessen zu handhaben und die Zusammenarbeit zu vertiefen, unabhängig davon, wie sich die internationale Lage verändern mag, böten der Welt Sicherheit und Stabilität.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html