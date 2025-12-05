CGTN: ¿Qué hace que la cooperación entre China y Francia sea un éxito bidireccional?

PEKÍN, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el presidente francés, Emmanuel Macron, actualmente en China en su cuarta visita de Estado, CGTN publicó un artículo que analiza el éxito mutuo de la cooperación entre China y Francia, destacado por el compromiso mutuo de ampliar la cooperación en áreas estratégicas, la confianza política de alto nivel y una visión compartida del multilateralismo en un mundo multipolar.

El gigante aeroespacial francés, Airbus, inauguró en octubre su segunda línea de ensamblaje final para la familia de aviones A320 en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, y se prevé que aporte el 20 % de la capacidad global de la familia.

La importancia del proyecto de Tianjin se destacó en abril de 2023, cuando se firmó formalmente el acuerdo marco en presencia del presidente chino, Xi Jinping, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la visita de este último a China.

Ahora, con Macron de regreso en Pekín en su cuarta visita de Estado, Xi declaró el jueves que China y Francia deberían aprovechar las oportunidades y ampliar el espacio de cooperación durante las conversaciones con el presidente francés.

Tras las conversaciones amistosas, francas y fructíferas, Xi afirmó que ambas partes acordaron fortalecer la confianza política. Independientemente de la evolución del entorno externo, China y Francia deben demostrar siempre la visión estratégica y la independencia de un gran país y ofrecerse comprensión y apoyo mutuos en cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales y preocupaciones principales, indicó durante una reunión de prensa con Macron.

Francia valora sus relaciones con China y defiende firmemente la política de una sola China, explicó Macron, añadiendo que Francia está dispuesta a seguir profundizando la asociación estratégica integral entre ambos países.

Una lista de oportunidades

Durante sus conversaciones en el Gran Palacio del Pueblo el jueves, Xi indicó que, en su cuarta sesión plenaria, el XX Comité Central del Partido Comunista de China deliberó y adoptó las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal, que traza el plan para el desarrollo de China en los próximos cinco años y ofrece además una lista de oportunidades al mundo.

China y Francia deben aprovechar las oportunidades para ampliar el espacio de cooperación y fortalecer los lazos en áreas tradicionales como la aviación, la industria aeroespacial y la energía nuclear, así como para liberar el potencial de cooperación en la economía verde, la economía digital, la biomedicina, la inteligencia artificial, las nuevas energías y otros campos, añadió Xi.

Macron comentó que Francia se complace en observar el dinamismo de la economía china, que promueve la apertura y la cooperación y ha generado más oportunidades al mundo.

Francia acoge con satisfacción una mayor inversión china en Francia y proporcionará un entorno empresarial justo y no discriminatorio, añadió.

China es actualmente el mayor socio comercial de Francia en Asia y su séptimo socio comercial a nivel mundial, mientras que Francia se sitúa como el tercer socio comercial de China dentro de la Unión Europea. De enero a octubre de 2025, el comercio bilateral alcanzó los 68.750 millones de dólares, un 4,1 % más interanual, y la inversión acumulada bilateral superó los 27.000 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio chino.

En el ámbito de los intercambios culturales e interpersonales, más de 6.000 estudiantes franceses viajaron a China para estudiar e intercambiar el año pasado durante el Año de la Cultura y el Turismo China-Francia, que coincidió con el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Una encuesta reciente de CGTN reveló que el 75 % de los encuestados apoya una cooperación económica más sólida entre China y Francia para abordar conjuntamente los riesgos y desafíos externos, y el 77,8 % cree que ampliar la colaboración entre ambas naciones, basada en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, no solo moldeará sus relaciones, sino que también influirá significativamente en la configuración del panorama internacional.

Defensores del multilateralismo en un mundo multipolar

Xi afirmó el jueves que China y Francia son grandes países independientes, visionarios y responsables, y fuerzas constructivas que trabajan para impulsar un mundo multipolar y promover la solidaridad y la cooperación entre la humanidad.

"Hoy, transformaciones nunca vistas en un siglo se desarrollan a un ritmo más acelerado. La humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada", explicó Xi, y agregó que China y Francia deben actuar con un fuerte sentido de responsabilidad, defender el multilateralismo y mantenerse firmemente del lado correcto de la historia.

China y Europa deben mantener su compromiso con la asociación, buscar la cooperación con una mentalidad abierta y garantizar que las relaciones entre China y Europa se desarrollen por el buen camino de la independencia y la cooperación mutuamente beneficiosa, añadió Xi.

Macron comentó que Francia está comprometida con la promoción del desarrollo sólido y estable de las relaciones entre Europa y China, y añadió que cree que Europa y China deben mantener el diálogo y la cooperación, y que Europa debe lograr la autonomía estratégica.

Dada la inestabilidad geopolítica global y los desafíos al orden multilateral, la cooperación entre Francia y China es aún más importante e indispensable, destacó.

En una encuesta reciente de CGTN, el 92,5 % de los encuestados instó a China y Francia a defender conjuntamente el verdadero multilateralismo, salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y trabajar juntos para abordar los desafíos globales.

Wang Yanhang, investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, afirmó que observar la cooperación bilateral entre China y Francia desde una perspectiva multilateral subraya su responsabilidad compartida como grandes países.

Wang enfatizó que la voluntad y la capacidad de China y Francia para construir consensos, gestionar adecuadamente las diferencias y profundizar la cooperación a través de la comunicación y el diálogo, independientemente de cómo pueda cambiar el panorama internacional, ofrece al mundo certeza y estabilidad.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html