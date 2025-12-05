CGTN : Ce qui fait de la coopération entre la Chine et la France un succès à double sens

PÉKIN, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le président français Emmanuel Macron est actuellement en Chine pour sa quatrième visite d'État, CGTN a publié un article analysant la manière dont la coopération entre la Chine et la France a été un succès à double sens, mis en évidence par l'engagement mutuel à élargir la coopération dans les domaines stratégiques, la confiance politique de haut niveau et une vision commune du multilatéralisme dans un monde multipolaire.

Le géant français de l'aéronautique Airbus a inauguré en octobre sa deuxième chaîne d'assemblage final pour la famille d'avions A320 dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, qui devrait contribuer à hauteur de 20 % à la capacité mondiale de cette famille d'avions.

L'importance du projet de Tianjin a été soulignée en avril 2023 lorsque l'accord-cadre a été officiellement signé en présence du président chinois Xi Jinping et du président français Emmanuel Macron lors de la visite de ce dernier en Chine.

Alors que M. Macron est de retour à Pékin pour sa quatrième visite d'État, M. Xi Jinping a déclaré jeudi, lors d'entretiens avec le président français, que la Chine et la France devaient saisir les opportunités et élargir l'espace de coopération.

À l'issue de ces entretiens amicaux, francs et fructueux, M. Xi Jinping a déclaré que les deux parties avaient convenu de renforcer la confiance politique. Quelle que soit l'évolution de l'environnement extérieur, la Chine et la France devraient toujours faire preuve de la vision stratégique et de l'indépendance d'un grand pays et s'offrir mutuellement compréhension et soutien sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la presse en compagnie de M. Macron.

La France attache une grande importance à ses relations avec la Chine et soutient fermement la politique d'une seule Chine, a déclaré M. Macron, ajoutant que la France est prête à continuer d'approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Une liste d'opportunités

Lors de leurs entretiens au Grand Hall du Peuple jeudi, M. Xi Jinping a déclaré que lors de sa quatrième session plénière, le 20e Comité central du Parti communiste chinois a délibéré et adopté les recommandations du 15e Plan quinquennal, établissant le plan directeur pour le développement de la Chine dans les cinq années à venir et offrant également une liste d'opportunités au monde.

La Chine et la France devraient saisir les opportunités pour élargir l'espace de coopération et renforcer les liens dans des domaines traditionnels tels que l'aviation, l'aérospatiale et l'énergie nucléaire, et libérer le potentiel de coopération dans l'économie verte, l'économie numérique, la biomédecine, l'IA, les nouvelles énergies et d'autres domaines, a ajouté M. Xi Jinping.

M. Macron a déclaré que la France se réjouissait du dynamisme de l'économie chinoise, qui favorise l'ouverture et la coopération et a apporté davantage d'opportunités au monde.

La France accueille favorablement davantage d'investissements chinois en France et offrira un environnement commercial équitable et non discriminatoire, a-t-il déclaré.

La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la France en Asie et son septième partenaire commercial au niveau mondial, tandis que la France est le troisième partenaire commercial de la Chine au sein de l'Union européenne. De janvier à octobre 2025, le commerce bilatéral a atteint 68,75 milliards de dollars, soit une hausse de 4,1 % sur un an, et les investissements cumulés dans les deux sens ont dépassé les 27 milliards de dollars, selon le ministère chinois du commerce.

Dans le domaine des échanges culturels et entre les peuples, plus de 6 000 étudiants français sont venus en Chine pour des études et des échanges l'année dernière, à l'occasion de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France, qui a coïncidé avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Un récent sondage de CGTN a révélé que 75 % des personnes interrogées sont favorables à un renforcement de la coopération économique entre la Chine et la France pour faire face ensemble aux risques et défis extérieurs, et que 77,8 % pensent que le développement de la collaboration entre les deux nations sur la base du respect mutuel, de l'égalité et des avantages réciproques ne se contentera pas de façonner leurs relations, il influencera également de manière déterminante la configuration du paysage international.

Les partisans du multilatéralisme dans un monde multipolaire

M. Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine et la France sont des grands pays indépendants, visionnaires et responsables et des forces constructives qui œuvrent à la promotion d'un monde multipolaire et à la promotion de la solidarité et de la coopération au sein de l'humanité.

« Aujourd'hui, des transformations inédites depuis un siècle se produisent à un rythme plus rapide. L'humanité est une fois de plus à la croisée des chemins », a déclaré M. Xi Jinping, ajoutant que la Chine et la France devaient agir avec un grand sens des responsabilités, défendre le multilatéralisme et se tenir fermement du bon côté de l'histoire.

La Chine et l'Europe doivent rester attachées au partenariat, poursuivre la coopération avec un esprit ouvert et veiller à ce que les relations entre la Chine et l'Europe se développent sur la bonne voie de l'indépendance et de la coopération mutuellement bénéfique, a ajouté M. Xi Jinping.

M. Macron a déclaré que la France s'engageait à promouvoir un développement sain et stable des relations entre l'Europe et la Chine, ajoutant qu'elle pensait que l'Europe et la Chine devaient maintenir le dialogue et la coopération, et que l'Europe devait parvenir à l'autonomie stratégique.

Compte tenu de l'instabilité géopolitique mondiale et des défis posés à l'ordre multilatéral, la coopération entre la France et la Chine est encore plus importante et indispensable, a-t-il déclaré.

Dans un récent sondage de CGTN, 92,5 % des personnes interrogées ont appelé la Chine et la France à défendre conjointement un véritable multilatéralisme, à sauvegarder les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies et à travailler ensemble pour relever les défis mondiaux.

Wang Yanhang, chercheur à l'Institut d'études financières Chongyang de l'université Renmin en Chine, a déclaré que l'observation de la coopération bilatérale entre la Chine et la France dans une optique multilatérale soulignait leur responsabilité partagée en tant que grands pays.

M. Yanhang a déclaré que la volonté et la capacité de la Chine et de la France de parvenir à un consensus, de gérer correctement les différences et d'approfondir la coopération par la communication et le dialogue, quelle que soit l'évolution du paysage international, offrent au monde certitude et stabilité.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html